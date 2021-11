COP26 : "sauver l'humanité", c'est un objectif commun pour les dirigeants du monde

Le monde doit agir maintenant pour "sauver l’humanité" des catastrophiques impacts du réchauffement, a exhorté lundi le secrétaire général de l’ONU lors d’un sommet climat tant attendu qui a laissé de nombreux observateurs sur leur faim.

"Il est temps de dire assez", a lancé Antonio Guterres devant environ 120 dirigeants de tous les continents et des milliers de délégués et d’observateurs réunis à Glasgow pour la conférence climat COP26 qui doit durer deux semaines.

"Assez de brutaliser la biodiversité. Assez de nous tuer nous-mêmes avec le carbone. Assez de traiter la nature comme des toilettes. Assez de brûler et forer et extraire toujours plus profond. Nous creusons nos propres tombes", a-t-il martelé, dénonçant notre "addiction aux énergies fossiles".

Il est minuit moins une sur l’horloge de l’apocalypse

"L’humanité a longtemps joué la montre sur le climat. Il est minuit moins une sur l’horloge de l’apocalypse. Nous devons agir maintenant", a renchéri le Premier ministre britannique Boris Johnson, hôte du sommet, mettant en garde contre la colère "incontrôlable" que provoquerait un échec de cette COP26, six ans après l’Accord de Paris.

"Nos enfants, les enfants pas encore nés et leurs enfants […], si nous échouons, ils ne nous le pardonneront pas", a-t-il insisté, reprenant les accusations de "bla bla" adressées récemment par la militante Suédoise Greta Thunberg aux dirigeants du monde.

"Assez de bla bla, assez d’exploitations des gens et de la nature", a d’ailleurs répété l’égérie du mouvement des jeunes pour la planète lors d’une manifestation près du centre de conférence, tandis qu’une pétition des jeunes réclamant une action immédiate dépassait le million de signatures en ligne avec un message simple : "trahison".