COP26 : que contient le texte sur la table des négociations entre les États ?

Alors que contient le texte et pourquoi ça coince ? Éléments de réponse.

"Ce que nous avons mis sur la table est un ensemble équilibré" et qui "fait réellement avancer les choses pour tout le monde", a finalement déclaré le président en ajournant cette session à plus tard dans la journée.

Sous le regard des caméras, mais sans son, l’émissaire américain John Kerry et le vice-président de la Commission européenne se sont entretenus pendant de très longues minutes avec divers groupes de pays en développement à l’intérieur de la salle plénière, tandis que le président de la COP26 Alok Sharma attendait à la tribune.

Mais il n’apporte pas de progrès sur le dossier au cœur des tensions de ces derniers jours de négociations, l’enveloppe financière pour aider les pays les plus pauvres – les moins responsables du changement climatique mais en première ligne face à ses impacts. C’est, l’un des points d’accroche qu’avait mentionné la ministre belge de l’Environnement, Zakia Khattabi, au micro de la RTBF .

Alors que le monde se trouve toujours, selon l’ONU, sur la trajectoire "catastrophique" d’un réchauffement de +2,7 °C, le nouveau texte préserve les avancées de cette COP en matière de réductions d’émissions et sur les énergies fossiles, principales sources de gaz à effet de serre.

Après un marathon de deux semaines de négociations qui a déjà débordé de près de 24 heures, Londres espérait malgré tout toujours conclure samedi la COP26 en "gardant en vie" l’objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris, limiter le réchauffement à 1,5 °C par rapport à l’ère pré-industrielle.

Les pays en développement avaient notamment demandé un mécanisme spécifique de prise en compte des "pertes et préjudices", c’est-à-dire les dommages déjà causés par les impacts ravageurs des tempêtes, sécheresses et canicules qui se multiplient.

Mais pour Mohamed Adow de l’ONG Power Shift Africa, "le texte a été affaibli" par rapport à une précédente version publiée jeudi, expurgée d’une référence déjà considérée minimale à un système d’appui "technique". "Les pays riches poussent vers un système qui aboutirait à un forum de bavardages incessants" avec la passivité de la présidence britannique, a-t-il dénoncé.

Selon plusieurs observateurs et sources proches des négociations, les pays riches, et notamment les Etats-Unis et l’UE, ont fait barrage à cette proposition. "L’UE est prête à aider à jeter des ponts", a assuré samedi le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans, notant toutefois que les Européens avaient "substantiellement" augmenté leur contribution financière.

Le représentant guinéen Amadou Sebory Touré, chef du groupe de négociation G77 + Chine (plus de 100 pays en développement et émergents), avait encore insisté vendredi pour qu’un tel mécanisme figure dans le texte, rappelant que la proposition émanait "de la totalité du monde en développement", grands pays émergents compris.

Les discussions sont compliquées par la méfiance des pays pauvres, puisque les pays riches n’ont toujours pas tenu leur promesse faite en 2009 de porter à partir de 2020 leur aide climat au Sud à 100 milliards par an.