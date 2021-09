COP26 : Oxfam-Magasins du monde lance sa nouvelle campagne "Climate justice : let’s do it fair !"

À un peu plus d’un mois de la COP26 à Glasgow, Oxfam-Magasins du monde a annoncé vendredi le lancement de sa nouvelle campagne, baptisée "Climate justice : let’s do it fair !" ("pour une justice climatique équitable") et menée de concert avec d’autres organisations de commerce équitable présentes dans toute l’Europe. L’action entend rappeler l’importance d’intégrer la justice sociale et économique aux réponses à la crise climatique.

"S’il est un secteur où la question climatique n’a pas percolé, c’est bien celui du commerce : les mêmes accords de libre-échange, aux impacts sociaux et environnementaux délétères, sont encore et toujours négociés, à l’image du traité UE-Mercosur (communauté économique qui regroupe le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay, ndlr). Or, le commerce peut aussi être une solution", défend Oxfam. Et d’expliquer : "la crise climatique n’est pas une question purement environnementale. Si nous voulons réaliser une transition écologique véritablement durable, nous devons non seulement agir sur les causes du changement climatique, mais aussi réduire la pauvreté et les inégalités. Le commerce équitable est un véritable outil de transition. Il donne aux communautés du Sud les moyens de s’adapter et de diminuer leurs émissions."

L’association appelle donc à généraliser les critères et pratiques équitables et durables dans les filières et accords commerciaux au niveau mondial.

Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, Oxfam-Magasins du Monde sera présent sur de nombreux événements en ces mois de rentrée, à commencer par sa journée de lancement, gratuite et ouverte à tous, le 2 octobre à Wavre. Ateliers, conférences, animations et concerts (dont Saule à 19 h) sont au programme de ce "Climate Fair Village".