COP26 : moins de jours de neige, moins de gel, vers le glas (-gla) de l’hiver ?

Nos contrées durant la Renaissance : une campagne enneigée. Dans le Brabant, en 1565, la couche de poudreuse est généreuse. Les hommes et leurs chiens partent à la chasse. Les canaux sont figés dans la glace. Sur les lacs gelés, les sports d’hiver de l’époque. On y patine, on y tombe, on fait ce qui ressemble à du curling et du hockey. Les clochers d’église semblent retentir de mélodies engourdies. L’air, lui, paraît figé. Seuls quelques corbeaux s’ébrouent dans le calme… Cette image d’Epinal, beaucoup ont en tête. Hormis des montagnes fictives bouchant une partie de l’horizon, nous sommes bien chez nous. Brueghel l’ancien peint son époque. Saisissant.

Dans nos régions au climat tempéré, les saisons sont marquées. Et les hivers peuvent être rudes. Bien rudes. Sibériens, même. Sans forcément remonter jusqu’aux temps ancestraux de Brueghel et de ses amis de l’école flamande, un sentiment demeure tenace dans bien des esprits actuels : les hivers sont bien plus doux qu’il y a ne fût-ce que quelques années. Les jours de neige sont moins nombreux, ceux où l’on dégivre son pare-brise aussi. Plus non plus de Noël blancs et sur nos routes, de congères qui restent en place des jours durant. Des saleuses moins ambulantes, des stalactites aux corniches des maisons plus rares et des bonshommes de neige plus rabougris. Fausses idées ou réalité ?

Tombe la neige

Pour mettre les choses dans leur contexte, l’époque de création des œuvres artistiques ci-dessus jouissait d’un climat différent. Nous étions en plein dans ce qu’on a appelé par la suite "le petit âge glaciaire". Dans le passé eut lieu – surtout dans l’hémisphère nord – entre environ l’an 1300 et 1860, une période de refroidissement. Un peu moins de 1 °C. Cela a néanmoins suffi à provoquer des hivers bien plus rigoureux et un climat plus frisquet. Dans cet espace de temps, trois périodes encore plus spécifiquement froides ont été observées : les trois premiers quarts du XIVe siècle, le dernier tiers du XVIe (période des peintures de Brueghel, notamment) et de 1815 à 1860. On pointe aussi des périodes de froid particulièrement terribles, comme celle survenue en 1709. Trois mois de gel intense. A Paris, la Seine se fige ; la Tamise est elle aussi prise dans les glaces ; il fait -29 °C à Berlin ; il est possible d’aller du Danemark en Suède… À pied. Disettes, épidémies et famines vont ensuite se charger de frapper l’Europe. ►►► Retrouvez tous nos articles sur la COP26 dans ce dossier spécial Tout comme un peu avant cet hiver 1709, on a remarqué que ce "petit âge glaciaire" était émaillé de grandes éruptions volcaniques sur la planète. Les poussières et la cendre crachées par les volcans empêchent le passage des rayons du soleil et favorisent le froid. Ainsi, 1816 fut "l’année sans été", à cause de l’explosion du Tambora, en Indonésie. Des facteurs comme des éruptions, une diminution de l’activité solaire ou encore une altération du Gulf Stream sont invoquées pour expliquer cette période de l’histoire climatique. Avant elle, il y eut l’inverse, une moyenne positive d’environ 1 °C. Ce qu’on surnomme parfois l’optimum climatique médiéval (du Xe siècle à environ 1300, donc). Et à partir de la fin du XIXe, les effets de la révolution industrielle et le début de l’augmentation progressive des températures due à l’activité humaine.

Mais y a-t-il forcément moins de neige à l’heure actuelle qu’il y a une cinquantaine d’années ? Bien que des épisodes neigeux et de froid de canard peuvent encore survenir, comme ceux de l’hiver dernier, il semblerait bien que oui. A lire aussi : De la neige au mois d’avril : c’est si exceptionnel ?

Sortons les graphiques ! En fait, selon l’IRM, une tendance sensible à un réchauffement et à une diminution de la neige est apparue dans nos contrées dans les années 80. Auparavant, mis à part une réduction des jours de neige aux alentours de 1920, on comptait par an environ 25 jours avec des flocons dans la capitale. Les années 90 connurent, elles, moins de neige.

Nombre de jours où sont tombées des précipitations neigeuses à Uccle de 1901 à 2019 © IRM (capture d'écran) Depuis l’an 2000, la variabilité des précipitations est grande d’une année à l’autre. Un pic fut par exemple noté aux environ de 2010. Année 2010 a d’ailleurs connu le plus grand nombre de précipitations neigeuses depuis le début des relevés… Cependant, on observe que les six dernières années ont malgré tout été moins neigeuses qu’auparavant.

Nombre de jours avec au moins 1cm de neige à Uccle de 1891 à 2020 © IRM/capture d'écran En ce qui concerne le nombre de jours où la neige se maintient au sol ? En 2020, on a été encore moins bien servi. Il y eut… Zéro enneigement (4e fois, après 1920, 1961 et 1989). Mais les chiffres se montrent également fort variables à partir de l’an 2000. En moyenne, on compte une dizaine de jours par an.

Mais, me direz-vous, tout cela est bien intéressant, mais ce sont des relevés bruxellois. Et on sait bien que dans les grandes villes, la température est en général plus élevée, et la neige tient bien moins… C’est exact. Et l’Institut Royal de Météorologie en est bien conscient également. C’est pour cela qu’il collecte les données aussi à Saint-Hubert – de 1948 à 2007- et au Mont Rigi, dans les Hautes-Fagnes, depuis 1976.

Dans ce graphique, malgré la différence d’altitude des deux stations (près de 120 mètres), les courbes sont similaires. On observe une grande variabilité de l’épaisseur selon l’année (de 105 cm au sommet de la Belgique en 1988 à 16 cm deux ans plus tard). Le tapis blanc diminue de taille dans les années 90, avant de repartir à la hausse il y a une dizaine d’années et de diminuer par la suite.

Jours de neige au Mont Rigi, dans les Hautes-Fagnes © IRM/Capture d'écran Le nombre de jours blancs maintenant… Au Mont-Rigi, les années se suivent et ne se ressemblent pas. L’IRM note une variabilité forte selon l’année. Malgré tout, un "âge d’or" blanc est à noter de la fin des années 70 au milieu des années 80. En l’an de grâce 1979, ce fut Byzance pour les loueurs de ski : 85 jours de neige cette année-là ! Ensuite, le nombre de flocon s’est tari. 1989 en connu 3 jours seulement et la décennie 90 marqua un net recul des jours de neige. Les hivers depuis l’an 2000 sont disparates, parfois abondants, mais sans jamais retrouver l’enneigement d’il y a trente ans.

Le constat est relativement le même sur ces différentes parties du territoire. L’enneigement en Ardenne reste, toujours selon l’IRM, "relativement faible et stable depuis les années 1990, après le réchauffement de la fin des années 1980, même si, à partir du milieu des années 2000, l’enneigement semble montrer une légère reprise". Pour ces paramètres, l’institut "n’observe pas vraiment d’évolution significative", précise-t-il.

Gelées perdues ?

Nombre de jours de gel à Uccle © IRM (Capture d'écran) Jusque dans les années 60, le nombre de jours par an où une température négative était observée demeure relativement stable, selon l’IRM. Ensuite, la tendance sera à la baisse. Depuis 1981, l’Institut souligne qu’elle s’accentue encore mais reste encore non significative.

Tombe (moins) la neige

On perd Noël ?

Une neige moins fréquente en dessous de 2000 mètres est à prévoir dans les années à venir. Et les fameux "Noël blancs", y en aura-t-il encore ? L’image de nombreux "Noëls blancs" passés au coin de l’âtre ces dernières décennies est relativement fausse. Depuis 1906, onze seulement ont été répertoriés à Uccle (le dernier eut lieu en 2010). Ce qui est donc loin d’être habituel. Excepté sur les crêtes ardennaises (on en estime à un tous les 3 ou 4 ans), dans le reste du pays, c’est plutôt rare. On les estime à un tous les dix ans dans le centre et un tous les 20 à 25 ans au littoral. Les "Noël blancs" de nos enfances sont donc aussi une image d’Epinal. Ainsi, à Bruxelles, entre 1965 et 1986, soit pendant trente ans, il n’y en a eu aucun (!).

Réchauffement général

Malgré cela, force est de constater que le climat change. Et les "années les plus chaudes" se succèdent à un rythme effréné. Et à l’IRM, on constate : "en hiver, les mesures enregistrées témoignent d’une nette tendance à la baisse du nombre de jours d’hiver où la température ne dépasse jamais 0 °C et du nombre de jours de gel où la température minimale est inférieure à 0 °C." Une nette tendance à la baisse du nombre de jours d’hiver où la température ne dépasse jamais 0 °C

15 images Graphique de l’IRM. © IRM (capture d’écran)

Graphique IRM montrant la température moyenne en Belgique selon l'année. © Capture d'écran / Climat.be Ainsi, comme le montre ce graphique de l’IRM, les cinq années les plus chaudes (selon la température moyenne) répertoriées depuis l’existence de telles données, à savoir 1833, se sont déroulées toutes sur les 10 dernières années. Et pour ce qui est du top 10, tout se regroupe après 2000. Encore plus édifiant, l’IRM a analysé que les vingt années les plus chaudes sont postérieures à 1988 tandis que les vingt années les plus froides ont toutes été enregistrées avant 1896. Selon Climat.be, site du gouvernement fédéral, 2020 a été l’année la plus chaude de tous les temps en Belgique. Année très sèche, vague de chaleur en août, moins d’orages, plus d’ensoleillement.

Des températures qui faisaient froid dans le dos…

►►► COP26 : c’est quoi, comment ça fonctionne et quels sont les principaux enjeux pour "sauver" notre climat ? Dans l’histoire récente, quelques événements hors du commun on eut lieu. Ainsi, le 26 juin 2013, il gela dans les Hautes-Fagnes, à Elsenborn (-0,1 °C). La même température a été relevée l’année d’après, à Uccle, le 25 janvier. Mais il s’agissait du dernier jour de gel dans l’année à Uccle. Un jour sous zéro que ne s’était jamais produit si tôt dans l’année depuis… 1901. Et souvenez-vous du fameux "Neige-Bastogne-Liège" de 1980, où les cyclistes, frigorifiés, ont courageusement traversé l’Ardenne un 20 avril. Sur 174 au départ, 21 coureurs virent la Cité ardente, dont Bernard Hinault, grand vainqueur. Quarante ans avant, le 20 janvier 1940, c’est la température la plus basse du siècle qui a été enregistrée : -30,1 °C à Rochefort. Ça caille ferme !

Les grandes vagues de froid et leu intensité. La taille des bulles varie en fonction de l'indice de sévérité de chaque vague de froid. Cet indice est calculé par Météo France en prenant en compte l'intensité maximale et la durée de la vague. © Ouest France et Météo France Février 2012. Pendant douze jours, les minima sont restés sous les –5 °C dans toutes les stations du pays, et même sous les –10 °C pendant deux jours. Il s’agissait de la plus longue vague de froid depuis 70 ans. Et aussi de la dernière vague de froid sévère touchant la Belgique ainsi que la France.

Un "vent d’hiver"… plus doux

Evolution de la température moyenne en Belgique :

(Projection jusqu’à 2100 suivant les 3 scénarii)

15 images Evolution des températures selon les trois scénarios du GIEC (source : IRM) © IRM/capture d’écran

En résumé, des temps rigoureux comme en ont connu le père et le fils Brueghel, il se peut donc que nous puissions toujours en connaître à l’avenir. Cependant, la chose sera de plus en plus exceptionnelle… Et le patinage sur les canaux et les homériques batailles de boules de neige bientôt, si nous ne faisons rien, à définitivement ne voir que dans les musées.

