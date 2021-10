COP26 : le Train du Climat est parti de la Gare du Midi (photos)

Parti d’Amsterdam vers 9h, le Train du Climat est passé par la gare de Bruxelles-Midi ce samedi matin. Direction Glasgow, où se tient la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26). A son bord, 500 personnes issues de quarante pays différents, qui voyagent vers l’Ecosse afin de faire entendre leur voix sur le changement climatique. Les ministres de l’Environnement Zakia Khattabi et Georges Gilkinet (Ecolo) étaient présents, tout comme les activistes de Youth For Climate Adélaïde Charlier et Anuna De Wever.