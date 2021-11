COP26 : "La Belgique a quand même souffert de sa réputation", témoigne une jeune de la délégation belge

Après des jours et des nuits de débats et de discours, c’est la toute dernière ligne droite à la COP 26. Elle doit officiellement s’achever ce soir, à 19 heures, à Glasgow, mais comme souvent, les pays membres pourraient bien jouer les prolongations ce week-end pour tenter de parvenir à un accord sur le climat. Quels sont les échos de ces deux semaines de COP26 ? Nadège Carlier, Bruxelloise de 25 ans, membre de la délégation belge, est l’invitée de François Heureux sur la Première.

Sans accord, la déception de cette jeune bruxelloise n’est pas une surprise : "Au niveau belge, on a été très déçus. On attendait vraiment que la Belgique se positionne comme (leadeuse). C’est ce que Alexander De Croo nous avait promis au début de cette COP avec un grand discours. Et puis, on a vu qu’il était assez incapable de se positionner sur le model sharing. L’histoire se répète un peu et donc en termes d’ambition, on est plutôt déçus pour le moment, mais rien n’est perdu".

Les représentants belges déçus

Il y a quelques jours, le ministre wallon de l’Environnement, Philippe Henry, qui préside donc la Commission nationale climat, a annoncé que la Belgique ne parvenait pas à se mettre d’accord sur la répartition de l’effort entre fédéral et régions. De quoi paraître "ridicule" aux yeux des grandes nations qui trouvent, elles, des accords.

►►► COP26 : les trois régions belges ont leurs plans climatiques, mais avancent en ordre dispersé

"On sait que d’autres pays, comme l’Arabie saoudite, bloquaient sur de plus gros dossiers à une autre échelle. Mais il n’empêche, au niveau européen, je pense que la Belgique a quand même souffert un peu de sa réputation", rajoute Nadège Carlier.

Faire entendre sa voix

En se rendant sur place, elle a voulu faire entendre sa voix. Un défi réussi mais tout de même compliqué.

"C’est très compliqué de faire entendre sa voix. Ça va un petit peu dans tous les sens, c’est assez difficile d’identifier quels sont les acteurs, quels sont les leviers d’action qu’on a. Il y a beaucoup de réseaux qui existent entre les délégations, la présidence, … C’est toute une jungle. Donc oui, c’est assez compliqué. Mais je pense qu’en Belgique, on avait la chance d’avoir pu se préparer et d’avoir une délégation inclusive par rapport à d’autres autres pays. Il faut quand même le reconnaître et d’être bien entouré pour avoir de bons conseils, mais pas de tout repos", conclut-elle.

Toutefois, la représentante des jeunes à Glasgow ne désespère pas. Un accord sur le climat est encore envisageable ce soir ou ce week-end.