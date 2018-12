COP24 : la réponse des Etats à l'urgence climatique jugée insuffisante par les ONG

Alors que la COP24 se termine, samedi soir à Katowice, en Pologne, "il est clair que les gouvernements ne sont pas parvenus à répondre adéquatement aux conséquences catastrophiques des changements climatiques", a dénoncé l'ONG CAN Europe (Climate action network), une coupole de 150 organisations provenant de 35 pays européens.

Maintenant que la communauté internationale a approuvé les règles de mise en œuvre censées faire vivre l'Accord de Paris sur le climat, les deux prochaines années doivent être mises à profit pour atteindre le niveau d'ambition requis par les constats scientifiques, et notamment ceux du dernier rapport spécial du Giec, selon CAN Europe.

Manque d'ambition

Ce rapport souligne qu'il est encore possible de contenir le réchauffement à +1,5°C mais via une réduction drastique de près de 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 2010. CAN Europe regrette le manque d'ambition dans la lutte climatique mais également les "progrès limités" dans le financement prévu à destination des pays en voie de développement.

"Les faibles résultats de cette COP sont en contradiction avec les sérieux avertissements du rapport du Giec et la demande croissante d'action émanant des citoyens", estime le directeur de CAN Europe, Wendel Trio.

Inter-environnement Wallonie (IEW) constate pour sa part que la COP24 "se termine sans avoir obtenu d'engagement solide et universel des Etats à revoir rapidement leur ambition climatique à la hausse".

"Cette question restera au centre des prochains rendez-vous climatiques, car le réchauffement global poursuit sa dangereuse progression", estime Noé Lecocq, responsable climat à IEW, tout en soulignant qu'avec l'adoption des règles de mise en œuvre de l'Accord de Paris "le processus multilatéral des Nations unies en sort renforcé, dans un contexte pourtant difficile."

Négligence coupable collective

Enfin, Greenpeace évoque une "COP24 sans promesse pour nos enfants" et parle de "négligence coupable collective". Pour l'ONG, la Belgique refuse également de faire preuve d'ambition climatique et porte une responsabilité historique écrasante avec les autres pays qui bloquent toute avancée.

"Il est désolant que la Belgique ait refusé de soutenir une large coalition de pays qui souhaitent des plans climat plus ambitieux", fustige Juliette Boulet de Greenpeace Belgique. "La différence entre ce que certains de nos ministres disent devant la caméra et leurs actions est maintenant cruellement visible. Leur comportement irresponsable est un coup dur pour les citoyens belges qui attendent massivement et énergiquement une action climatique de la part de la politique".