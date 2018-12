Cop24 en Pologne: le bilan de Jean-Pascal Van Ypersele

Constat alarmant non pris en compte

Pour le spécialiste de l’environnement, l’un des aspects frustrants de ce nouveau rassemblement polonais, c’est que la Cop21 à Paris il y a 3 ans avait invité le Giec à produire un rapport sur le réchauffement de 1,5 degrés et sur ses avantages. Ce rapport a été fournit dans les temps mais n'a pas été suivi d'effets. "Tout ce qu’on a eu c’est un merci ! Mais rien sur le contenu, c’est un peu comme si on avait mis la science de côté." Et de regretter la politique de l'autruche de certains pays. "Ils se planquent la tête dans le sable. On a raté une opportunité, la communauté internationale aurait pu aller plus loin et reconnaitre une urgence plus grande qu’avant et trouver comment faire pour aller plus loin sur la protection du climat. "

La Belgique n'a pas brillé

Autre point décevant pour Jean-Pascal Van Ypersele, la position de la Belgique. Elle ne faisait pas partie des pays souhaitant une ligne plus dure en matière de climat. "On sait que c’est la Flandre qui a bloqué alors qu’elle est la plus concernée et menacée par l’élévation du niveau des mers, c’est paradoxal. L‘économie risque d’être affectée si le reste du monde va vers la décarbonisation, vers un recours aux énergies renouvelables. Les pays qui ne sont pas sur cette voie-là risquent d’être mis sur le côté donc ce sera mauvais pour l’emploi chez nous et en Flandre en particulier."

Symbolique alors la Cop ?

"Oui", reconnait le climatologue de l'UCL. "Et en même temps, c'est important d’avoir un code de la route pour utiliser une route! S'il n'y a pas de code, c’est le chaos".

Pour mettre en œuvre l’accord de Paris, il reste des efforts à faire...