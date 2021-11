COP 26 : contrôler ses émissions de méthane nous permettrait d'éviter 0,3 °C de réchauffement

Plus de 80 pays, dont l’UE et les Etats-Unis, se sont engagés ce mardi, lors de la COP 26, à réduire leurs émissions de méthane, puissant gaz à effet de serre, de 30% d’ici 2030 par rapport à 2020. La question à présent est de savoir si cette promesse est véritable tenable. On va y répondre avec Cathy Clerbaux, professeur en sciences de l’atmosphère et du climat à l’ULB, est l’invité de Sophie Brems ce mercredi sur la Première.

C02, méthane, des gaz à effet de serre

Le C02 mais aussi le méthane, sont émis dans l’atmosphère et proviennent de nos activités. Ils sont considérés comme des gaz à effet de serre. Le principal gaz émis par les activités humaines, c’est le CO2, le méthane se retrouve en deuxième position du gaz à effet de serre le plus important.

D’où provient le méthane ?

A peu près 40% du méthane qui est émis provient de sources naturelles surtout liées au processus de fermentation dans les marais par exemple. Il va de soi que liés aux activités humaines, on a un supplément de méthane qui est dégagé dans l’atmosphère liée à l’agriculture, à l’élevage, surtout les ruminants et aux décharges. Sans oublier les extractions de fuel – fossile qui induisent aussi du méthane dans l’atmosphère.

Le méthane, sujet de conversation à la COP 26

L’une des particularités du méthane, c’est qu’elle est inaudible. C’est la raison pour laquelle le méthane est un sujet de conversation à la COP 26. Ce gaz reste moins longtemps dans l’atmosphère que le CO2 : "cela signifie que si on parvenait à le contrôler, on aurait un effet plus rapide sur les augmentations de température que si on diminue le CO2. Il faut faire les deux à la fois, il faut contrôler le méthane et le CO2", explique la spécialiste.