Coopération : 12 millions de plus pour le soutien face au changement climatique

Le conseil des ministres a approuvé ce vendredi l’utilisation d’un budget supplémentaire de 12 millions d’euros par an pour les projets climatiques, ont annoncé les ministres de la Coopération et de l’Environnement, Meryame Kitir et Zakia Khattabi. Ce montant s’ajoute au budget de la coopération au développement.

Cette contribution fédérale supplémentaire doit aider les pays partenaires de la Coopération belge à respecter les engagements de l’Accord de Paris. Les fonds seront également utilisés pour mettre en œuvre des actions spécifiques liées au climat dans des domaines où la Belgique possède une expertise particulière : gestion durable des écosystèmes, agriculture durable et croissance socio-économique urbaine durable, précise un communiqué.

