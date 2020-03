Contrôles renforcés par la police allemande à la frontière belge

L'Allemagne a instauré des "mesures de contrôle aléatoires" dans toutes ses zones frontalières, y compris belges, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, a confirmé vendredi l'ambassade d'Allemagne à Bruxelles.

"Cela ne signifie pas que des contrôles aux frontières en tant que tels ont été réinstaurés", a souligné le service presse de l'ambassade. La police demande aux automobilistes entrant sur le territoire allemand s'ils ont de la fièvre ou s'ils sont malades.

La police allemande effectue ce type de contrôles à la frontière avec la France depuis jeudi après-midi. Le ministre fédéral allemand de l'Intérieur Horst Seehofer aurait demandé à la police d'effectuer ces contrôles dans toutes les zones frontalières.

"Hier (jeudi, NDLR), le ministre fédéral de l'Intérieur Seehofer a demandé à la police fédérale d'intensifier les mesures de contrôle dans toutes les zones frontalières intérieures allemandes afin de combattre et de prévenir la situation actuelle d'infection. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne le trafic entrant en provenance des zones à haut risque de coronavirus à l'étranger", d'après une déclaration officielle transmise à Belga.

"Il ne s'agit pas d'une réintroduction des contrôles aux frontières. Il ne s'agit pas non plus de contrôles systématiques, mais plutôt d'un renforcement des contrôles aléatoires dans la zone frontalière. Il s'agit d'examiner de plus près le trafic transfrontalier et, en parlant aux voyageurs, de faciliter par exemple le traçage des itinéraires."