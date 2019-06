Contrôler régulièrement le rythme cardiaque pour diagnostiquer une fibrillation auriculaire

Deux entreprises pharmaceutiques (Bristol-Myers Squibb et Pfizer) ont lancé, à quelques jours de la "Semaine du rythme cardiaque" (17-21 juin), un site internet consacré au "bon rythme" cardiaque, en collaboration avec la Ligue Cardiologique Belge, l’association BeHRA (Belgian Heart Rhythm Association), le Belgian Stroke Council et l’ASBL Coup De Cœur. Partant du constat qu’un adulte sur 15 de plus de 65 ans en Belgique et 1 adulte sur 10 de plus de 80 ans souffrent, actuellement, de fibrillation auriculaire (FA), l’objectif est de pousser les citoyens vers le dépistage.

Risque d’AVC ou de thrombose

Les personnes souffrant de fibrillation auriculaire présentent des irrégularités du rythme cardiaque. Cela ne se traduit pas toujours par des symptômes clairs, comme des palpitations, un essoufflement, des étourdissements, une fatigue anormale ou des douleurs thoraciques. Le contrôle, facile, est d’importance, car la fibrillation auriculaire, si elle est non traitée, augmente considérablement le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC) ou de thrombose, elle le multiplie même par cinq.

Le groupe à risque : les 65 +

Les plus de 65 ans sont les plus à risque. Le dépistage, qui doit être régulier dans ce groupe cible, est simple : une vérification du rythme cardiaque lors de la visite chez le médecin traitant, voire à la maison par ses propres soins. Comme les irrégularités du rythme cardiaque dans le cadre d’une fibrillation auriculaire ne sont pas constantes, il est en effet intéressant de pouvoir soi-même calculer ses pulsations à tout moment.

Via le site internet de la Semaine du Rythme Cardiaque, il est possible de s’inscrire gratuitement pour un contrôle dans la semaine du 17 au 21 juin.