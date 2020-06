Contrôle technique : prenez rendez-vous 15 jours à l'avance pour éviter toute pénalité

Les propriétaires de véhicules dont le contrôle technique est prévu à partir du 1er juin ne bénéficient pas de reports comme ceux prévus pour les mois précédents lors de la fermeture des centres agréés en Wallonie. Depuis le début du mois, des conducteurs, habitués aux visites sans rendez-vous, se voient infliger des pénalités. Il faut désormais s’y prendre 15 jours à l’avance pour fixer un rendez-vous afin d’avoir l’assurance d’y échapper.

Giles Robert s’est présenté au contrôle technique de Neufchateau le lundi 8 juin. Sa carte verte de convocation indique une validité jusqu’au 14 juin, il patiente donc dans la file avec près d’une semaine d’avance. Mais une fois son tour arrivé, il ne peut pas rentrer : "On m’a signifié que seuls les contrôles sur rendez-vous étaient acceptés depuis la réouverture des centres de contrôle le 6 mai. Je l’ignorais, l’information m’a échappé ou n’est pas parvenue jusqu’à moi alors que je suis plutôt attentif aux médias."

Monsieur Robert est désolé mais obligé de prendre un rendez-vous fixé ensuite directement aux guichets. La date ? Le 23 juin soit 9 jours après la date butoir et donc il se voit signifier "une pénalité de 8 euros et 30 cent". "Injustifié". Injuste selon lui pour quelqu’un qui se présente à l’avance et dont la seule faute est d’ignorer ce nouveau dispositif mis en place depuis un mois : "Je me demande d’ailleurs comment font les personnes âgées qui ne sont pas aussi connectées pour avoir cette information !".

Plusieurs cas pour l’échéance de juin

Et Giles Robert n’est pas seul, le groupe Autosécurité, en charge des contrôles techniques sur le territoire wallon, confirme que les cas se multiplient depuis début juin : "Les conducteurs dont l’échéance est en juin ont été un peu victimes de la situation car ils ont reçu leur convocation normale en pleine période de confinement. Donc à un moment où nous ignorions quand et dans quelles conditions nous allions reprendre l’activité", explique Olivier Goies, administrateur délégué du groupe.

Une convocation normale alors que d’autres particuliers ont reçu par courrier l’information d’un report de six mois pour une convocation de contrôle fixée entre le 1er mars et le 3 mai et d’un mois pour celles du 4 mai au 31 mai. Le tout accompagné des nouvelles directives pour la prise de rendez-vous. Par contre, ce report disparaît à partir du 1er juin, donc aucun courrier n’a été envoyé. Et pour les "distraits" qui se présentent sans rendez-vous, il est alors souvent trop tard pour passer son contrôle technique dans les temps "car les temps d’attente avant un rendez-vous peuvent monter jusqu’à trois semaines".