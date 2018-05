Contrôle technique obligatoire pour les ancêtres en Wallonie: voici les règles selon l'âge de votre véhicule

Le contrôle technique des voitures anciennes est désormais obligatoire en Wallonie. L’idée lambinait sur la table du Gouvernement wallon depuis octobre mais aujourd’hui, le texte est adopté.

Jusqu’ici, les ancêtres n’étaient contrôlés qu’au moment d’une vente. Désormais, certains le seront plus souvent. Et cela concerne plusieurs milliers de véhicules. En Belgique, il en circule encore près de 50.000.

Bien sûr, on n’imposera pas aux véhicules anciens le respect des normes techniques actuelles. L’inspection automobile vérifiera s’ils sont conformes aux obligations techniques en vigueur au moment de leur première immatriculation.

Vérification annuelle ou bisannuelle

Pour les véhicules qui ont moins de 30 ans, une vérification annuelle est programmée. S'ils ont plus de 30 ans mais ne sont pas immatriculés comme ancêtres (ce qui est plutôt rare), ils devront également se conformer à cette visite annuelle.

Pour les plus de 30 ans immatriculés en plaque "O", le contrôle sera allégé: il est prévu tous les deux ans.

Par ailleurs, les véhicules de plus de 30 ans immatriculés comme ancêtres et présentant un caractère historique seront définitivement dispensés d’inspection.

Qui est "historique"?

Le caractère historique sera déterminé par la station de contrôle technique en fonction de 3 critères: 1°Le véhicule a été construit ou mis en circulation il y a au moins 30 ans. 2°Son type n’est plus produit. 3°Il est maintenu dans son état d’origine sans modification essentielle aux caractéristiques techniques.

Le décret sera appliqué après sa publication officielle qui ne doit plus tarder. Une période de transition de 36 mois est prévue. Les propriétaires de véhicules de plus de 25 ans auront donc un délai de 3 ans pour se conformer aux nouvelles règles et présenter leurs engins au contrôle technique périodique.