Contrôle Covid à Waterloo : "Quand vous êtes confronté à des hystériques, vous n'avez pas souvent le choix des moyens", se défend la police

Les images sont pourtant équivoques. La mère de famille est allongée au sol, plaintive, on aperçoit aussi du sang sur le bitume, elle supplie les policiers d’arrêter. Pourtant, la vidéo la plus partagée sur les réseaux sociaux est le fruit d’un montage, et n’est donc pas neutre selon Vincent Gilles. Apposés sur la vidéo, des éléments textuels permettent aux internautes de comprendre le contexte et c’est cet élément qui atteste "que le réalisateur a une intention et n’est pas objectif", selon lui.

"Ni vous ni moi ne savons ce qui s’est passé. La seule personne qui le sait est le procureur du roi, il a tous les éléments, il a auditionné toutes les personnes concernées et jusqu’à preuve du contraire, il abonde dans le sens policier. Je crois qu’on ne peut pas taxer un procureur du roi d’injustice", poursuit le syndicaliste, serein.

Sur les réseaux sociaux en tout cas, de nombreuses voix se font entendre en défaveur des forces de l’ordre, ce qui n’ébranle pas le policier. "Le procureur du roi s’est clairement positionné et il a dit que la force utilisée par les policiers était subsidiaire et proportionnée. Qui d’autre peut en juger ? Vous ? Moi ? Non, certainement pas", insiste-t-il.

"Pas le choix"

Le président du SLFP raconte aussi la réalité du terrain, celle qui selon lui impose parfois l’usage de la force, la présence de sang ou les citoyens parfois sous l’influence de substances illicites. "Moi, je connais la réalité du travail policier", insiste-t-il. "Quand vous êtes confronté à des hystériques, peut-être complètement alcoolisés ou stupéfaits, vous n’avez pas souvent le choix des moyens, et toutes les techniques que l’on pourrait imaginer inventer arrivent malheureusement assez souvent à ce genre de situation", ajoute le policier.

Il concède que parfois, un peu de sang peut être laissé sur la route, un nez peut être abîmé, comme cela a été le cas à Waterloo. "Mais nous ne savons pas comment ce nez a été abîmé, ni vous ni moi. Alors on va se contenter d’attendre que le procureur du roi ait véritablement étudié l’affaire", conclut-il.

Obligation d’intervenir

Vincent Gilles explique aussi que 80% des interventions qui se déroulent au domicile de Belges qui ne respectent pas les règles destinées à endiguer la propagation de coronavirus, sont la conséquence de dénonciations de la part de voisins ou de passants. "Dès lors qu’il y a appel téléphonique, nous avons une obligation d’intervenir", précise-t-il.

Toutefois, il estime que le terme "délation" est trop fort dans les circonstances que nous connaissons, car ce type d’appel est nécessaire étant donné la situation épidémique dans notre pays, même s’il n’invite personne à dénoncer ses voisins. "Je rappelle quand même la nécessité et l’importance du moment en termes de salubrité publique et de santé publique. On n’a pas le choix", insiste-t-il avant de concéder : "Oui, des voisins, quelquefois, sont offusqués de constater que parmi eux, dans la rue, il y a une grosse réunion qui s’organise."