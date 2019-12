Contre les assauts du commerce en ligne, les libraires indépendants en campagne

Les librairies indépendantes de Bruxelles et de Wallonie ne comptent pas pour du beurre et l’association qui les regroupe passe à l’action en cette période de fêtes de fin d’année propice aux cadeaux. Elle lance une campagne de sensibilisation via des affiches, des posts sur les réseaux sociaux voire des courts messages audio sur Facebook signés Benoît Poelvoorde. Pour le comédien et amoureux des livres, "une librairie indépendante, c’est comme une boîte de nuit. On ne sait jamais qui on va rencontrer et avec qui on va rentrer".

L’objectif est clairement de mettre en avant les atouts de ces librairies qui sont souvent des commerces de proximité et pas n’importe quel commerce puisque le conseil lecture personnalisé y est légion. C’est là son principal atout. Vous ne pouvez pas les rater : nombreux sont désormais les libraires qui proposent de petites notes en haut de la pile de tel ou tel roman, une critique, un coup de cœur, une invitation à la lecture. Une petite note voire plus… une discussion.

Le slogan de la campagne est "achetez toujours vos livres dans une librairie indépendante". On a lancé cette campagne, insiste le coprésident des librairies francophones indépendantes Yves Limauge, parce que ce sont des commerces où on voit le livre, où le client peut le prendre en mains, le toucher, lire quelques lignes… et surtout où on donne des conseils. L’idée, c’est aussi d’instaurer une relation de confiance entre libraire et client et de pouvoir emmener ce dernier au-delà (ou à côté) des 20-30 livres dont tout le monde parle. Bref, de donner sa chance à un maximum d’auteurs.

Une soixantaine de libraires participent à la campagne… Avec les fêtes de fin d’année en point de mire. Une campagne qu’ils espèrent inscrire dans la durée à l’heure d’internet et du clic facile y compris pour les achats.