Contre le "Blue monday": "Identifiez cinq choses positives dans votre journée"

L'initiative "30 dagen zonder klagen" ("30 jours sans râler") débute ce lundi 15 janvier, qualifié par ailleurs de "Blue Monday" ("le jour le plus déprimant de l'année" qui est au départ une invention de publicitaires pour booster les réservations dans les agences de voyage). Interrogée sur La Première, Fanny Weytens, docteur en psychologie confirme que râler sans arrêt "peut être dangereux pour la santé. Ce qui a surtout comme effet négatif du fait de râler, c'est que ça focalise l'attention essentiellement sur ce qui ne va pas, et donc ça va augmenter la propension qu'on vive des émotions négatives. Mais là où c'est encore plus pernicieux, c'est que quand on focalise son attention sur ce qui ne va pas, on vit des émotions négatives, et que nos émotions négatives nous font focaliser sur ce qui ne va pas. Et donc on peut s'engager quelque part dans un cercle vicieux, qui risque de nous maintenir dans une mauvaise humeur, et c'est par exemple ce qu'il se passe chez les personnes qui sont déprimées ou dépressives".

Est-ce que, à l'inverse, la méthode Coué fonctionne? Se forcer à avoir une vision positive de la vie, cela peut avoir un impact plus profond sur notre état mental, et donc sur notre santé ?

Fanny Weytens: "C'est important de le faire de la bonne manière. C'est un peu comme si j'essaie de vous convaincre de faire du sport, est-ce que vous allez vous mettre à faire du sport ? Demander à quelqu'un de voir le positif dans sa journée, le convaincre qu'il y a des choses positives dans sa journée : si la personne est dans une émotion négative, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si vous lui demandez de chercher lui-même ce qui est positif dans sa journée, vous allez l'aider à faire ce qu'on appelle du 'réentraînement intentionnel', vers ce qui fonctionne, vers les stimuli positifs, et là vous allez l'aider en fait à muscler son système attentionnel vers ces stimuli positifs et donc augmenter sa probabilité à vivre des émotions positives. Donc comme pour le sport, on ne peut pas faire du sport pour autrui, il faut faire du sport pour soi-même ; si je veux des abdominaux plus musclés, je dois moi-même m'entraîner à le faire".

Est-il possible de ne pas râler du tout pendant 30 jours? Et est-ce que râler n'est pas aussi parfois un mal nécessaire, un exutoire, une façon de verbaliser une colère ou une frustration?

Fanny Weytens : "Pour moi, ce qui est le plus important dans la râlerie, c'est de chercher à comprendre ce qui se cache derrière. Si on râle pour attirer l'attention, il est parfois d'ailleurs plus utile de demander de l'attention directement que de le faire en râlant. Maintenant, vouloir à tout prix tirer vers les émotions positives et ne plus râler du tout, je pense que ce n'est pas du tout fonctionnel parce que, souvent, les râleries cachent des choses qui sont vraiment importantes pour soi. Et du coup ce qui est peut-être plus intéressant, plutôt que de râler, c'est de me demander 'qu'est-ce qui me dérange profondément, est-ce que c'est dans mon champ de contrôle ou pas, et si c'est mon dans mon champ de contrôle, d'agir pour restaurer les choses pour que je n'en souffre plus'".

Est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas une formidable caisse de résonance à la râlerie ?

Fanny Weytens : "Les réseaux sociaux, et les sites qui permettent de donner des feedbacks négatifs sur les marques, comme les Tripadvisor, etc., permettent de se plaindre énormément. Maintenant sur les réseaux sociaux, là il y a un autre effet pernicieux, on montre en général tout ce qui va bien, on ne va pas montrer quelqu'un qui va râler sur son fils parce qu'il a mis de la bouillie partout en mangeant. Et donc là on va avoir un autre effet pernicieux, c'est que dans les réseaux sociaux, on va montrer des émotions positives, et les gens vont en permanence se comparer à ce que les autres diffusent sur les réseaux, et donc là ça risque de diminuer leur émotion, de les mettre vraiment dans un état désagréable".

Que penser du "blue monday", le 15 janvier, le jour le plus déprimant de l'année?

Fanny Weytens : "Une étude qui a été menée en 2005 a montré effectivement que c'est le moment de l'année où on a un pic de dépression, probablement que c'est un effet de conjonction de facteurs, les fêtes sont derrière nous, les vacances sont loin, la luminosité est beaucoup moins grande, donc ça, ça peut être une piste d'ailleurs pour augmenter son humeur, booster son humeur, c'est la luminothérapie, mais pas n'importe comment, tous les appareils ne se valent pas. Mais si ça peut servir, effectivement, à pointer ce qu'on peut faire chacun concrètement dans notre vie de tous les jours pour booster notre humeur, pourquoi pas, marketing ou pas. Et donc ça c'est vraiment une recommandation qu'on peut faire finalement à tout un chacun et ça ne coûte rien, c'est de se poser cette question tous les jours : 'Aujourd'hui, quelles sont les 5 choses positives que je peux identifier dans ma journée ?' Partez du principe qu'il y a 5 choses positives. Et si c'est compliqué, c'est probablement que vous faites partie des personnes qui ont le plus besoin de se poser cette question. On peut même faire cette question en famille, autour de la table, mais chacun doit le faire pour soi, 'qu'est-ce qui s'est passé de positif dans ma journée à moi aujourd'hui ?'"