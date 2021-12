Contre l'obligation vaccinale et pour plus de moyens: près de 4000 manifestants pour la journée d’action du personnel soignant

© François Corbiau - RTBF Info

Obligation vaccinale

90% du personnel soignant est vacciné. En détail, 97% du personnel soignant en Flandre est vacciné et 85% du côté francophone.

►►► "Si on applique les sanctions pour le personnel soignant non-vacciné au 1er janvier, l'hôpital ne tourne plus"

A partir du 1er janvier, le personnel soignant aura 3 mois pour se faire vacciner. En cas de refus, le personnel non-vacciné sera sanctionné avec une suspension temporaire de contrat et la mise au chômage temporaire. Il ne pourra plus non plus être en contact avec des patients. A partir du 1er avril, en cas de non-respect de l’obligation vaccinale, le membre de personnel sera privé de son visa ou enregistrement, il pourra donc être licencié.

Laya Mrabtifi, infirmière à l’hôpital Erasme: "On perd en effectif sur place, on perd de l'aide, on perd des compagnons de bataille. On est en train de crever depuis un an et demi et là, on veut mettre nos collègues dehors et ça, ça ne va pas, on est pas d'accord."

Sandra Sanctoario, infirmiere CHC Heusy : "On s'en fiche de savoir qui est vacciné et qui n'est pas vacciné. L'important, c'est de mettre les patients au centre des débats. Et si dans un mois, il y a un pourcentage de la population du personnel soignant qui est remercié parce qu'ils ne sont pas vaccinés, c'est les autres qui trinquent et le patient surtout."