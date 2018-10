"Contrairement à ce que dit Brussels Airport, la FGTB veut reprendre le travail le plus vite possible"

La grève des bagagistes d'Aviapartner se poursuit. Ce samedi, un avion sur cinq est annulé à l'aéroport de Brussels Airport. Syndicats et direction se réunissent ce samedi à 10 heures pour trouver un accord. Selon Sandra Langenus, secrétaire régionale FGTB-UBT, c'est la direction qui a déclaré que la grève allait durer jusque dimanche. Elle réfute: "Pour nous, la grève dure jusqu'à ce que l'on trouve un accord et que le terrain soutient cet accord. Si on trouve à midi un accord, on le présentera à midi aux travailleurs. S'ils sont d'accord, on va leur demander de reprendre tout de suite le travail."

La représentante syndicale ajoute: "C'est la direction qui envoie le message que la grève va durer jusqu'à dimanche 10 heures du matin. C'est très difficile pour nous de convaincre les gens d'aller reprendre le travail plus tôt. De toute façon, le but du syndicat est de reprendre le travail le plus vite possible après un accord."