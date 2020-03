Consultation et certificat médical : juste un coup de téléphone

C’est la règle n°1 lorsqu’on présente des symptômes grippaux : téléphoner à son médecin. Du coup, les consultations par téléphone se multiplient et les médecins envoient les certificats médicaux aux patients par e-mail.

Vu l’extension de l’épidémie de coronavirus, les médecins généralistes en 1ère ligne sont assaillis de coups de téléphone…

Et lorsque les patients présentent fièvre, toux et frissons, dans la mesure du possible, ils sont traités à distance par téléphone. Du coup, il est aussi possible d’obtenir un certificat médical, pour incapacité de travail par exemple, après un simple contact téléphonique avec son médecin. Cela dit, les médecins relativisent… Ils délivrent ces certificats " à distance " à des patients qu’ils connaissent et pas a priori au premier venu. Et, dans les circonstances actuelles, les risques d’abus de personnes en bonne santé qui voudraient profiter d’un congé médical sont limités. En ce qui concerne, le paiement de ce travail à distance, un système va être mis en place pour que les médecins soient rémunérés… Une nouvelle que certains n’ont pas attendu pour effectuer ces prestations gratuitement.