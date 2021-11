Consommation: rappel par l'Afsca de pâtes à sucre distribuées chez Aveve

Aveve a décidé, en concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), de retirer de la vente les pâtes à sucre (noire, blanche, rouge, verte, bleue et rose en paquet de 250 grammes), ainsi que la pâte à sucre (blanche en paquet de 1kg) de la marque Cake 'n Party vendues depuis le 1er mai dernier et de les rappeler en raison de la présence de l'allergène arachides, qui ne figure pas sur l'étiquette, a annoncé jeudi Aveve dans un communiqué.

Ces produits ont été vendus dans les magasins Aveve en Belgique. Il s'agit des pâtes à sucre Cake 'n Party de 250g: rouge avec une date de péremption fixée au 5/08/2022, verte (2/08/2022), bleue (23/08/2022), rose (18/10/2022) et noire (2/08/2022 et 26/08/2022). La pâte à sucre blanche de la même marque mais conditionnée en paquet de 1kg est aussi rappelée avec deux dates de péremption (17/08/2022 et 14/09/2022).

"Si vous êtes allergique aux arachides, ne consommez pas ce produit et rapportez-le dans un magasin Aveve, où il vous sera remboursé. Les consommateurs qui ne sont pas allergiques aux arachides peuvent consommer le produit sans risque", précise Aveve.