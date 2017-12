Consommation: les principaux changements attendus au 1er janvier 2018

Plusieurs changements au niveau de la consommation sont prévus à partir du 1er janvier 2018, des changements qui vont tous et toutes nous concerner.

Un nouveau code de conduite pour les numéros payants 070 et 0900

Un nouveau code de conduite, qui vise à mieux protéger les consommateurs ainsi qu'à renforcer la lutte contre la fraude et les abus liés aux numéros payants commençant par 070 ou 0900, entre en vigueur à partir du 1er janvier. Cinq opérateurs télécom (Orange Belgium, Proximus, Telenet, Voo et Colt) ont signé un accord en ce sens, en présence du ministre fédéral des Télécoms, Alexander De Croo.

Les numéros payants sont utilisés par des fournisseurs de services pour proposer de l'information, des jeux ou encore un vote en échange d'un tarif plus élevé. Au sein de ce segment, un nombre important d'abus sont constatés. Dorénavant, lorsqu'un consommateur constate un problème avec sa facture, il doit s'adresser au fournisseur de service (le contenu du numéro payant). S'il ne reçoit pas de réponse dans les cinq jours ouvrables, sa plainte est automatiquement jugée fondée et il est remboursé. Les opérateurs s'engagent ainsi à davantage de transparence.

Concrètement, ils devront partager les informations sur les fournisseurs de service ainsi que sur la marche à suivre. Ils collaboreront aussi mieux entre eux afin d'éviter qu'un fournisseur bloqué ne tente sa chance chez un autre opérateur. "Les numéros payants posent problème depuis de nombreuses années. Ce code de conduite traite enfin ces problèmes. Les consommateurs ne seront plus renvoyés d'un service à l'autre quand ils souhaiteront porter plainte et la détection plus rapide des fraudes fera baisser le nombre de plaintes", s'est réjoui le ministre De Croo.

Proximus augmente plusieurs tarifs

L'opérateur Proximus augmentera plusieurs de ses tarifs à partir du 1er janvier. Ces hausses, qui oscillent entre 1 et 4 euros par mois, concernent principalement les tarifs mobiles hors abonnement, les appels fixes en journée (hors week-end), la location d'un deuxième et d'un troisième décodeur TV ainsi que d'anciennes offres pack et hors pack.

Le coût mensuel de location d'un deuxième décodeur Proximus TV passera par exemple de 5 à 6 euros, tandis que le prix de la connexion Internet Comfort s'élèvera à 42,95 euros par mois, contre 40,05 euros en 2017.

L'entreprise justifie ces augmentations par des investissements pour améliorer ses infrastructures.

Hausse de 3% du prix des bières d'AB InBev

Le prix des bières d'AB InBev augmente d'environ 3% à partir du 1er janvier. Cette hausse touche notamment la Leffe, la Stella Artois et la Jupiler. Il faut ainsi débourser en moyenne 0,015 euro de plus par verre de pils. Les gérants d'établissements horeca font face à une hausse de 3,12% alors que dans la grande distribution, les prix grimpent de 2,83%.

De manière générale, le prix de la bière pils est adapté de 0,015 euro par verre en moyenne. Cette mesure concerne l'ensemble de l'assortiment. Pour justifier l'augmentation du prix de ses bières, le groupe brassicole a évoqué une série d'investissements, notamment pour la bière sans alcool Jupiler 0.0%, ainsi que l'augmentation de la capacité des sites de production en Belgique et la réduction de son empreinte écologique dans la logistique et les processus de production. Le brasseur louvaniste explique également cette hausse du prix par l'inflation.

"Nous recherchons un équilibre sain entre les coûts et les revenus, en tenant compte des effets de l'inflation", souligne-t-il. La décision du brasseur belge d'augmenter le prix de ses bières intervient alors que la Commission européenne enquête sur un éventuel abus de position dominante dans le chef d'AB InBev sur le marché belge.

Le groupe est notamment suspecté d'avoir empêché l'importation de deux de ses marques phare -Jupiler et Leffe- en Belgique à partir des Pays-Bas et de la France, où ces produits sont moins chers en raison de la concurrence plus forte sur leurs marchés. Le ministre de l'Économie et des Consommateurs, Kris Peeters, a invité AB InBev à venir s'expliquer sur sa dernière hausse de prix. À ce jour, aucune date n'a encore été fixée.

Les factures d'énergie à prix variable adaptables tous les mois

Les fournisseurs d'énergie pourront indexer mensuellement les offres d'électricité ou de gaz à prix variable à partir du 1er janvier, contre chaque trimestre auparavant. Ce changement s'explique par la fin du mécanisme du filet de sécurité, mis en place lors de la précédente législature fédérale.

Le mécanisme du filet de sécurité, qui arrive à échéance ce 31 décembre, a été adopté en 2013 en raison de la volatilité des prix, supérieurs en Belgique par rapport aux pays avoisinants, rappelle la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz (Creg). Les fournisseurs d'énergie ne pouvaient alors indexer leurs prix que tous les trois mois.

A partir de ce 1er janvier, ils seront donc libres de choisir leurs paramètres d'indexation et d'adapter chaque mois leur offre d'électricité ou de gaz à prix variable.

Un prix unique du livre en Fédération Wallonie-Bruxelles

Le prix unique pour les livres entre en vigueur le 1er janvier en Belgique francophone.

Les livres édités en France ne peuvent désormais plus être vendus plus cher chez nous. Le décret voté en octobre dernier par le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'applique aux livres de langue française, qu'ils soient sur support papier ou numérique, à l'exclusion des magazines, des journaux ou encore des ouvrages d'occasion.

La nouvelle législation impose à tout éditeur ou importateur de fixer un "prix public" pour tous ses livres vendus en Wallonie et à Bruxelles. Durant les 24 premiers mois de commercialisation, le prix ne pourra varier que de 5% maximum. Une remise de maximum 15% peut toutefois être accordée aux établissements scolaires, aux bibliothèques publiques et autres ASBL ayant des missions d'éducation, d'alphabétisation ou de promotion de la lecture.

Cette remise peut atteindre 25% pour l'achat de manuels scolaires par les écoles. Le délai d'application du décret est réduit à 12 mois pour les bandes dessinées. Une fois passé ces délais, le prix du livre sera libre. Par ailleurs, la "tabelle", ce mécanisme anachronique qui fait que les livres français sont vendus chez nous 10 à 15% plus cher que dans l'Hexagone, sera progressivement supprimée avant de disparaître totalement en 2021.

Enfin, sur internet, un vendeur en ligne ne pourra plus cumuler remise de 5% et gratuité de livraison. L'application du décret à Bruxelles doit encore faire l'objet d'un accord avec le fédéral.