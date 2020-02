Conseil national du travail: bientôt un changement de président, et c'est une première en 20 ans

Ce dernier sera remplacé par Rudi Delarue. Né en 1963, il a commencé sa carrière en 1987 au service d'études de la CSC. De 1999 à 2008, Rudi Delarue fut responsable du dialogue social sectoriel à la Commission européenne, puis directeur à l'Organisation internationale du travail (OIT) pour les pays de l'UE et du Benelux (2008-2013).

"Au cours des 20 dernières années, Paul Windey fut l'un des piliers du Conseil national du Travail et de la concertation sociale belge", souligne dans un communiqué le CNT, dont Paul Windey sera nommé président honoraire.

L'homme est actuellement chef de service adjoint de la section Affaires internationales à la Commission européenne, DG Emploi, Affaires sociales et Inclusion. Le CNT est une organe paritaire composé de membres des organisations syndicales et des organisations patronales. Le CNT a le pouvoir de conclure des conventions collectives de travail (CCT). À l'heure actuelle, plus de 100 CCT du CNT s'appliquent à l'ensemble des entreprises de tout le pays.