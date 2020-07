Conseil national de sécurité : renforcer nos capacités de dépistage et agir localement

Ce lundi a lieu un nouveau Conseil national de sécurité qui, comme l’a annoncé la Première ministre ce week-end, devrait prendre des mesures supplémentaires à l’échelle nationale. Ce dernier a été avancé de quatre jours, au regard de l’évolution préoccupante de l’épidémie en Belgique. En effet, nous sommes face à un rebond du virus, et si certaines zones, comme Anvers, sont particulièrement touchées, le virus continue de se propager sur l’ensemble du territoire. Objectif donc, casser les chaînes de transmission du virus.

L’un des points au cœur de la stratégie des autorités pour pouvoir au mieux contrôler la propagation du virus c’est le dépistage ainsi que le suivi de contact.

Pour le dépistage, les choses ne semblent pas si faciles. Pourtant, on dispose bien des capacités de tester massivement la population. En effet, comme l’affirme le ministre en charge de la gestion du matériel médical et de la task force pour le testing, Philippe De Backer, "notre capacité d’effectuer 30.000 tests par jour est pleinement opérationnelle. Et nous pourrions passer à 45.000 tests par jour très rapidement ", nous assure-t-on du côté du cabinet du ministre Philippe De Backer. De plus, des négociations sont en cours pour augmenter cette capacité maximale à 70.000 tests par jour. Or, selon les chiffres diffusés par Sciensano, au mieux nous testons actuellement 15.000 personnes par jour.

