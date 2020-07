Conseil national de sécurité : notre bulle sociale est réduite à 5 personnes, toujours les mêmes, jusqu’à fin août

Un conseil national de sécurité a lieu ce lundi au palais Egmont. Il a été avancé de quatre jours, initialement prévu ce jeudi, au regard du rebond de l’épidémie du coronavirus en Belgique. En effet, depuis la mi-juillet tous les indicateurs du coronavirus montrent un rebond de l’épidémie dans tout le pays, même si certaines zones, comme à Anvers, l’augmentation est bien plus importante. Pour la période s’étalant sur deux semaines, et jusqu’au 23 juillet inclus, cette incidence cumulée s’élève à 26,9. Pour la province d’Anvers, cette incidence cumulée sur 14 jours atteint 67,9.

Une situation telle que les autorités ont dû prendre des mesures quant à la bulle sociale autorisée. Depuis le lancement de la phase 4 du déconfinement, nous sommes autorisés à voir 15 personnes par semaine. Ce groupe social constitue notre bulle de contact.

Mais ce lundi, le Conseil national de sécurité a décidé de réduire notre bulle sociale à 5 personnes en plus de sa propre famille. "A partir du 29 juillet et pour les quatre prochaines semaines la bulle sociale sera réduite. Elle était limitée à 15 personnes mais à partir de mercredi elle sera réduite à 5 personnes pour les quatre prochaines semaines" a déclaré la Première ministre. Mais attention, dit Sophie Wilmès, cette bulle devra être la même jusqu’à la fin du mois d’août, en plus de votre famille. Et d’ajouter, "les enfants de moins de 12 ans ne font pas partie se sont des personnes".

Par ailleurs, à la sortie du Conseil national de sécurité, la Première ministre a souhaité mettre en garde. Si, certes dans notre bulle de cinq personnes "vous aurez des contacts plus rapprochés et les distances ne pourront pas toujours être respectées, avec les gens hors cette bulle, restez prudent. Quand vous êtes en contact en dehors de cette bulle vous devez respecter la distance et recommandé de porter un masque".