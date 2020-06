Conseil national de sécurité : les fêtes rassemblant plus de 10 personnes restent interdites

Depuis le 13 mars, la participation aux cérémonies comme les mariages, baptêmes ou enterrements se fait sous conditions strictes suite aux mesures annoncées par le gouvernement fédéral afin d’éviter la propagation du coronavirus.

Ce mercredi, le Conseil national de sécurité s’est à nouveau réuni et a décidé que les lieux de culte pourraient rouvrir dès ce lundi 8 juin. Les cérémonies religieuses pourront donc à nouveau se tenir mais les fêtes ou autres célébrations qui ont lieu en marge de celles-ci sont considérées comme des rassemblements de plus de dix personnes sans distanciation sociale et ne sont donc pas encore à l’ordre du jour.