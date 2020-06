Conseil national de Sécurité : ce qui sera à nouveau ouvert, ou ne le sera pas, le 1er juillet prochain

La Première ministre Sophie Wilmès, les Ministres-présidents des Régions et Communautés, les principaux ministres du gouvernement fédéral et les experts ont annoncé une série de nouvelles mesures qui entreront en vigueur le 1er juillet prochain.

Les cinémas et les représentations culturelles avec public pourront reprendre avec une limitation de la jauge et sur base d’une réservation préalable, et ce dans un strict respect des règles de distanciation, mais le port du masque ne sera pas obligatoire.

Retourner à la piscine sera également possible, moyennant le respect de nouvelles règles . Les thermes et centre de wellness seront également à nouveau accessibles avec un nombre maximum de 50 personnes.

La nouvelle règle sera 200 personnes en intérieur et 400 en extérieur maximum, c’est une possibilité offerte pour des évènements ponctuels et seulement si les règles de sécurité sont respectées. Les manifestations à caractère politique sont permises à 400 personnes maximum et de façon statique. Cette règle n’est donc valable par exemple pour une fête de mariage qui se déroule dans une salle et qui sera limité à 50 personnes.

Pour les événements récurrents ou régulièrement organisés par des structures permanentes, comme les théâtres, cinémas, salle de congrès, tribunes des protocoles particuliers seront mis en place avec les ministres compétents et les experts du GEES.

Si vous organisez une manifestation ponctuelle, un outil en ligne sera disponible au 1er juillet pour aider les autorités locales à octroyer des autorisations pour ces évènements.

Les casinos et les parcs d’attractions et les pleines de jeux couvertes peuvent ouvrir mais les règles de distanciations devront être respectées, ce qui limitera le nombre de personnes pouvant y accéder. Cela fera l’objet d’un protocole particulier.

Les marchés ne seront plus limités en nombre des commerçants présents.