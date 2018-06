Congé parental: le même nombre de jours pour les papas que pour les mamans?

Dix jours. C'est la durée du congé parental actuel pour les papas. Au nom de l'égalité hommes-femmes, La Ligue des familles voudrait qu'on passe à 15 semaines pour les jeunes pères, soit la même durée que celle octroyée aux mamans. Du côté des principaux intéressés, les avis sont partagés.

"Trois mois, ça me parait beaucoup quand même, peut-être que les mamans s'occupent mieux des enfants en bas-âge. Les premiers mois je ne trouvais pas ça très intéressant. Ça devient plus chouette aux premiers sourires", confie un papa aux abords d'une plaine de jeux du centre-ville de Bruxelles.

Pour le moment, le congé de paternité est de 10 jours et n'est pas obligatoire. D'ailleurs, trois pères sur quatre ne le prendraient pas entièrement, notamment, par pression des employeurs. "Pour moi, ça aurait pu durer un peu plus longtemps, pour pouvoir profiter davantage de cette nouvelle aventure", explique un autre jeune père.

Éviter une mauvaise répartition des tâches

"On ne naît pas parent, on le devient", rappelle quant à elle, Delphine Chabbret, secrétaire politique de la Ligue des familles. Il serait plus facile d'apprendre dès le début à partager le travail que représente un nouveau né plutôt que de devoir rectifier par la suite des mauvaises habitudes dans la répartition des tâches.

En attendant qu'une réflexion soit faite quant au souhait de la Ligue des familles, deux jeunes pères sur trois affirment d'ores et déjà qu'ils espèrent que les 10 jours actuellement concédés deviennent obligatoires.