Congé de paternité: La Belgique dans la moyenne, la Suède loin devant

En Belgique, les pères belges ont droit à 10 jours de congés de paternité payés. Ces jours ne doivent pas être nécessairement pris en une fois. Ils peuvent être étalés durant les 4 mois qui suivent la naissance de leur enfant que les pères soient salariés ou indépendants. Les débats pour le rendre obligatoire et même de l'allonger sont en cours au parlement fédéral. Mais où se situe la Belgique en termes de congés de paternité

Pays scandinaves, les plus égalitaires

Au sein de l’Union européenne, le congé de paternité n’est pas encore inscrit dans le droit européen. Il dépend donc de chaque disposition nationale et il varie d’un pays à l’autre. Il peut aller de quelques jours à quelques semaines. Avec 10 jours de congés payés, la Belgique se situe dans la moyenne européenne. C’est peu en comparaison des pays nordiques. La Suède détient le record. Papas et mamans suédois ont tous les deux droits à 480 jours de congés. L’Islande offre 90 jours, la Norvège permet, elle, aux pères d’avoir au minimum 10 semaines de congés. En Finlande, on compte 54 jours et en Espagne, le congé de paternité est actuellement de 8 semaines, mais il sera allongé, doublé à 16 semaines, en 2021.