Confinés, sans école, les élèves ont-ils le cerveau ramolli ?

Une partie des élèves a repris le chemin de l’école. Pour d’autres, la période de confinement sera suivie directement des deux mois de vacances. Dès lors, comment ces élèves vivront-ils la rentrée en septembre, après plus de cinq mois passés hors de l’école. Tous les élèves n’ont pas gardé le même type de lien avec l’école. Certains ont été plus déscolarisés que d’autres. Sauront-ils donc se reconcentrer dans les études facilement ? Des parents se posent la question. Faut-il s’inquiéter ? Le cerveau des enfants sera-t-il moins performant après cinq mois d’activités scolaires moins intenses ?

Le cerveau n’est pas un muscle

Non, le cerveau ne sera pas moins performant. C’est en substance l’avis de Bruno Humbeeck, psychopédagogue, chercheur en sciences de l’éducation à l’Umons. " Il ne faut pas craindre un ramollissement cérébral. Le cerveau n’est pas un muscle. La seule façon d’avoir un ramollissement cérébral, c’est d’avoir un déficit d’apport en circulation artérielle. Ce n’est pas comme un muscle qu’on devrait entraîner. Le principe, c’est de maintenir les connexions neuronales actives. Il faut intéresser les élèves. On peut le faire sans l’école, c’est toujours faisable de le faire. On ne perd rien en mettant tout cela en suspension ", explique Bruno Humbeeck.

C’est aussi le sens de la réflexion chez certains enseignants " Je ne suis pas d’accord qu’on dise que les cerveaux se ramollissent. La crise du Covid n’est pas synonyme de vacances ", déclare un professeur de français montois. Et elle poursuit : " Nos élèves ont eu, pour certains, à faire face à des situations difficiles à la maison, à faire face à une maladie, à un chômage économique, à des parents qui ont dû arrêter leur activité d’indépendant ou autre. Pour ces élèves-là, l’école et les cours en ligne avec les correctifs, ça a pu les aider à garder un rythme et un contact avec l’école pour sortir d’une routine compliquée ". Quant au fait que ses élèves n’ont peut-être pas appris certaines nouvelles matières pendant le confinement, elle rassure : " Le rôle d’un enseignant c’est de faire des élèves des citoyens responsables. J’ai l’impression que cette crise a pu recentrer chaque élève sur les choses essentielles de l’existence, certaines valeurs, l’importance d’avoir une bonne sécurité sociale, la médecine etc. Dans mon cours, en Français, un chapitre sur le nouveau roman n’a pu être vu mais peut-être que la compensation de ces images de solidarité, de l’entraide entre les citoyens pourra permettre à l’élève de grandir différemment ".

Pour Bruno Humbeeck, il ne faut pas s’inquiéter " pour autant qu’il y ait des stimulations cérébrales, c’est-à-dire que l’enfant s’intéresse, fait des choses qui l’intéressent, peu importe que ce soit des matières ou autre chose. Par rapport aux matières scolaires, je n’ai aucune inquiétude. Le retard se rattrapera lentement, dans la durée, doucement, sans secousses. Il ne faut surtout pas se dépêcher pour essayer de les récupérer, ce serait la meilleure façon de créer des inégalités scolaires très fortes. Il faut prendre son temps, les enfants ne seront pas plus ou moins intelligents après la période d’arrêt de l’école et après la période d’arrêt de diffusion de matière. Ce n’est pas un souci. Ils reprendront le mouvement et les connexions cérébrales se referont tout aussi facilement. Ce n’est pas comme un muscle qui deviendrait flasque parce qu’on ne l’a pas entraîné ", explique le chercheur en sciences de l’éducation.

La déscolarisation aura malgré tout des conséquences pour certains enfants

Des études se sont penchées sur l’impact des longues périodes sans scolarisation. L’effet des vacances d’été a été scruté à la loupe par les spécialistes des sciences de l’éducation pour mesurer la perte de compétences cognitives à l’issue de ces longues périodes sans scolarisation. L’impact de ces périodes est d’autant plus important qu’on se trouve dans une famille socialement et culturellement défavorisée.

A ce titre, l’inégalité scolaire est un problème. Tous les enfants ne sont pas égaux. Comme l’explique Bruno Humbeeck, " Le fait de vivre dans un environnement socioémotionnel difficile est toujours préjudiciable pour les apprentissages. Le fait d’avoir des stimulations insuffisantes aussi. Les effets vont se marquer dans la durée. Donc, on risque d’avoir des écarts entre les enfants en fonction de la richesse de leur milieu familial. C’est à cela que sert l’école, à remettre tout le monde à niveau sur ce point-là ".

Ce sera aux enseignants de s’adapter en septembre " Il est hors de question de donner cours comme si de rien n’était et avancer à tout prix dans la matière. On devra revoir certaines matières qui auraient dû être acquises et ne le sont pas, faire de la remédiation ", explique une enseignante montoise.

Quant à ce directeur que nos équipes ont rencontré, il déclare " faire confiance aux enseignants pour qu’ils s’adaptent et rattrapent les points essentiels de matière qui n’auront pas été vus ". Il constate cependant que les élèves devront être restimulés en septembre, pour être réhabitués au rythme scolaire car, avec le confinement, une certaine lassitude s’est installée chez eux.