Confinés dans une grotte pendant 40 jours : "Une mission conçue à la façon d'une base lunaire avancée"

Un an après le début du confinement lié à la crise sanitaire, 15 femmes et hommes âgés de 27 à 50 ans vivent depuis ce dimanche une expérience inédite dans une grotte située en Ariège. Sans montre, sans téléphone ni lumière naturelle, ils expérimentent pour 40 jours la vie sans notion du temps. L’objectif des scientifiques est d’étudier les capacités d’adaptation de l’être humain à la perte de repères spatio-temporels. Ce projet s’appelle Deep Time. Interrogé sur La Première, le directeur des opérations de la mission Deep Time Jérémy Roumian, raconte : "Dimanche soir, à 20 heures, nous avons refermé les portes de la grotte derrière les 15 équipières et équipiers de la mission Deep Time et nous nous sommes installés en surface pour veiller devant la grotte, à la fois pour des raisons de sécurité, en cas de problème, et également pour extraire les déchets qu’ils vont produire, puisque comme c’est un environnement naturel, nous laisserons la grotte complètement intacte quand nous repartirons". Ces 15 personnes n’ont aucun contact avec l’extérieur : "Il y a un système de sas, donc ils viennent déposer leurs déchets dans ce sas et nous les récupérons quand ils n’y sont pas. On ne se croise donc jamais, on ne se voit jamais et ils vont vivre leur expérience totalement isolés à la fois de repères spatio-temporels et du monde pendant ces 40 jours".

Dans cette grotte, à 45 mètres de profondeur, il y fait une température d’environ 12 degrés avec 95% d’humidité. "On a conçu cette mission un peu à la façon d’une base lunaire avancée, avec trois espaces bien distincts : un espace de vie sur lequel ils peuvent cuisiner, manger, assainir leur eau, vivre, jouer, travailler toute la journée ; un espace de sommeil, qui est une zone de repos et de silence absolu où ils peuvent dormir et il y a interdiction de les réveiller à quelque moment que ce soit, donc ils vivent complètement leur propre cycle de veille et de sommeil à leur rythme ; et il y a un abri scientifique qui a été installé également au fond de la grotte, dans lequel ils peuvent réaliser les protocoles, ce pour quoi cette mission a été conçue", poursuit Jérémy Roumian. "Ils ne sont pas du tout filmés, il n’y a pas d’observation depuis l’extérieur de ce qui se passe à l’intérieur de la grotte. En revanche, on a deux dispositifs. D’abord, les premiers jours, comme sur toutes nos missions, on a nos réalisateurs qui tournent des images pour assurer ensuite un film après, mais ils seront autonomes dans leur propre capacité à filmer. Et puis, on a un dispositif de film de la base de vie uniquement, sans son, qui ne fait que capter les mouvements. Et ça, c’est à un but uniquement de recherche, puisque c’est notamment avec ça qu’on travaille sur les interactions individuelles et les aspects éthologiques de la mission".

Tous volontaires

"La mission a été conçue, construite et portée par Christian Clot, qui est explorateur chercheur, avec son institut de recherche, le Human Adaptation Institute. C’est lui qui a mis en place, pensé et est descendu dans la grotte en tant que leader d’expédition dans cette mission, et il a sept femmes et sept hommes avec lui pour descendre. Ce sont des personnes avec qui on travaille depuis plusieurs années pour les préparer à des missions d’expédition à différents endroits dans le monde. Et puis, quand cette année la Covid est arrivée, nous avons préparé cette mission spécifique et ils sont effectivement tous volontaires, des personnes de la société civile avec différents métiers, différents profils socioprofessionnels et tous animés par ce désir de faire avancer la science", dit-il encore.

L’expérience se termine le 22 avril et ils sortiront probablement un petit peu plus tard, le temps de se réadapter à un rythme normal extérieur. "Quand ils sortiront, ils porteront des lunettes de soleil parce que pendant toute cette période-là, ils auront été privés d’une lumière du soleil forte, même s’ils ont des lumières à l’intérieur. On ne sait pas du tout comment le groupe va s’organiser, va trouver une capacité de coordination fonctionnelle à l’intérieur et on verra à la sortie comment ils ont pu organiser et réussir à fonctionner dans cet environnement", conclut-il.