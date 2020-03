Confinement, télétravail: comment garder une bonne qualité de sommeil?

La période de confinement crée chez beaucoup d'entre nous de l'angoisse. Et cela peut avoir des répercussions sur le sommeil. Vous dormez peut-être un peu moins bien pendant cette période particulière. Les habitudes sont inévitablement changées. Voici quelques conseils pour préserver un sommeil de qualité.

Avant tout, il faut tenter de garder un rythme de vie habituel pour espérer passer une nuit réparatrice : "On pourrait avoir tendance à se lever plus tard, à aller dormir plus tard et à faire des siestes. Ce n'est pas bon. Il faut garder son rythme habituel, se lever à l'heure habituelle et aller se coucher à son rythme habituel. Si l'on fait une sieste, il ne faut pas qu'elle dure plus de 20 minutes", recommande Albert Lachman, médecin spécialiste en médecine du sommeil aux Cliniques de l'Europe.

Un autre conseil évident, c'est d'éviter les écrans. Pour bien dormir, il faut libérer son esprit des pensées négatives et d'une actualité peu réjouissante.

Si vous faites du télétravail, installez-vous un bureau et ne bossez pas depuis votre chambre ni de votre lit. Cette mauvaise habitude peut, elle aussi, perturber le sommeil. "Il faut travailler ou lire dans une pièce différente et réserver sa chambre au coucher", poursuit le somnologue.

Manger à heure fixe, alterner activités physiques et intellectuelles: c'est également recommandé. Dans cette période où le temps semble au ralenti, il est donc plus que jamais essentiel de respecter son horloge biologique.