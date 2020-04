Confinement: la Ligue des droits humains lance un appel à témoignages d'éventuels abus policiers

La Ligue des droits humains lance une campagne de récolte de témoignages afin d'évaluer le respect des droits de la population pendant la période de confinement, annonce-t-elle lundi dans un communiqué.

Les éventuels victimes ou témoins d'abus policiers (amendes injustifiées, insultes, intimidation et menaces, coups, arrestations arbitraires...) sont invités à témoigner sur www.policewatch.be

La Ligue dit recevoir en ce moment des témoignages d'abus policiers particulièrement alarmants et souhaite évaluer dans quelle mesure la période de confinement a été ou non l'occasion d'une augmentation et d'une généralisation des abus policiers.