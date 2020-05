Confinement : l’analyse des déplacements, via GSM, a influencé les décisions du Conseil National de Sécurité

On n’a pas beaucoup parlé du "contact tracing", des applications (ou plutôt de l’absence d’application belge), mais finalement très peu d’un système de monitoring qui s’est mis en place dès le début du confinement, avec l’aval du gouvernement fédéral.

Cette analyse permanente des déplacements des Belges s’est faite avec l’accord de l’autorité de protection des données en se basant sur les mouvements des téléphones portables, et ce en dehors des communes de résidences.

Les opérateurs Proximus, Orange et Base (Telenet) ont permis au duo d’experts télécom Frédéric Pivetta et Sébastien Deletaille, membre de la task force "Data against Corona", d’accéder aux données de déplacement des téléphones portables.

Il n’était pas question de faire un "traçage" précis, au mètre près, de tel ou tel téléphone portable, non. Il s’agit, pour les deux hommes, de pouvoir suivre l’évolution des déplacements en analysant des données agrégées, c’est-à-dire regroupés, et anonymisés. L’objectif est simple : voir l’évolution des déplacements hors des communes de résidence.

"99% des communes ont respecté le confinement"

Ainsi, le duo a pu constater une baisse assez drastique des déplacements supérieurs à 40 km : ils ont fondu de 95% après le début du confinement. Entre 5 et 40 km, il y a une baisse de 60%. Quant aux trajets inférieurs à 5 kilomètres, ils ont été réduits de 34%.

On pourrait donc se dire que le confinement n’a pas, à ce point, faire baisser le nombre de déplacements, en tout cas les plus courts : ce n’est pas l’avis de Frédéric Pivetta. Selon lui, qui analyse quotidiennement les évolutions des déplacements des Belges, "99% des communes ont respecté le confinement. C’est un succès. Il y a toujours ce petit pourcent qui respecte moins, c’est vrai. Mais il y a certaines raisons très spécifiques pour l’expliquer."

Et l’expert d’évoquer les communes, par exemple, avec un hôpital sur son territoire. Reste que dans certains endroits, le confinement a été clairement moins respecté. Ces communes, ces territoires, le duo d’experts les connaissent.

►►► À lire aussi : Les Belges ont-ils limité leurs déplacements pendant le confinement ? Nos données GSM ont parlé

Mais en accord avec leur comité éthique, ils ont décidé de ne pas communiquer publiquement les noms des communes : "L'utilisation des données doit servir à analyser les comportements, à prévenir les autorités, ce que nous avons fait avec les communes où il y a des problèmes. Mais certainement pas à stigmatiser".

Le Conseil national de sécurité du 27 mars dernier a fait l’objet d’un certain nombre de rumeurs, dont l’une évoquait un potentiel durcissement du confinement.

"Après une dizaine de jours d’analyse, nous avions pu constater une baisse importante des déplacements. Avec un premier ‘set’ de données, nous avons communiqué au Conseil national de Sécurité nos constats. Grâce à ça, au lieu de durcir le confinement, il a été simplement prolongé", explique, avec un sourire, Sébastien Deletaille.

Quelle utilisation de nos données à l’avenir ?

Si la Belgique, sans aucun doute, est à la traîne pour ce qui concerne l’adoption d’une application spécialement dédiée à la lutte contre la propagation du COVID-19, le travail réalisé par Sébastien Deletaille et Frédéric Pivetta a reçu des louanges au niveau européen, à tel point que le Commissaire européen responsable du Marché intérieur, le Français Thierry Breton, a publié une série de recommandations concernant l’utilisation des données mobiles, des recommandations largement inspirées par la task force belge "Data against corona".

Notre pays a donc été cité en exemple. Néanmoins nous ne sommes qu’au balbutiement du débat sur la gestion de nos données. Sommes-nous prêts à les partager avec les autorités, pour le plus grand bien de tous ?

Ci-dessous, 27 minutes d’interview avec Frédéric Pivetta (CEO de Dalhberg et membre de la task force "Data against Corona") Sébastien Deletaille (CEO de Rosa et membre de la task force "Data against Corona") : les deux hommes y évoquent leur méthodologie, le comité éthique qui a suivi leurs travaux, les constats qu’ils ont pu faire, leur travail ailleurs dans le monde, etc.