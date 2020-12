Confinement, paquet de cigarettes plus cher : c'est peut-être le bon moment pour arrêter de fumer

Dans le programme du gouvernement d’Alexander De Croo figurait le projet d’augmenter durant trois ans les accises sur le paquet de cigarettes. Dès le 1er janvier 2021, le paquet de 20 cigarettes coûtera 7,50 euros au lieu de 6,80 euros. L’objectif est double : décourager le consommateur de tabac, mais également générer des revenus pour l’État. Interrogé su La Première, Martial Bodo, tabacologue à l’Institut Jules Bordet estime que "pour qu’il y ait une dissuasion, il faudrait idéalement que ce genre de mesures comporte d’autres ingrédients. Et d’abord que l’augmentation soit pertinente et significative, et pas ce que j’appelle des mini-paliers en termes de dizaines de cents. On l’a vu, ceux qui ont marqué le coup dans nos pays limitrophes, que ce soit la France, la Hollande ou la Grande-Bretagne, ont fait des sauts d’euros. Il y a quelques années, la France était, au niveau du prix du tabac, moins chère que chez nous. Ils sont désormais presque à 10 euros, donc ils ont vraiment marqué le coup. C’est en marquant le coup que cet élément pourrait, pour certaines personnes, être la goutte d’eau qui fait déborder le vase, la pièce du puzzle qui manquait. Mais ça ne devrait pas se suffire qu’à ce genre d’éléments si la visée est de diminuer le taux de tabagisme ou en tout cas d’influer chez le fumeur une réflexion. Je pense que taper sur ce clou-là, c’est un peu léger. Je pense qu’associer ça à des mesures qui sont, par exemple, de renforcer le remboursement des substituts nicotiniques, le renforcement des prises en charge gratuites chez des tabacologues, seraient des mesures complémentaires, comme l’accessibilité au tabac, qui, chez nous, en Belgique, est omniprésent. C’est plus facile d’acheter des paquets de cigarettes qu’un ananas, parce qu’on en vend dans tous les coins de rue, dans tous les magasins. Je pense que ça devrait être accompagné d’autres mesures complémentaires si la visée est un infléchissement du taux du tabagisme en Belgique".

Prix dissuasif ?

Quand on est vraiment accro à la cigarette, le prix n’est pas dissuasif, poursuit Martial Bodo : "Quand on est dépendant d’un produit, on est capable de tout. Je rappelle quand même que nous parlons d’une drogue dure. Pas nécessairement en termes d’effets psychotropes, mais c’est une drogue légale, c’est une drogue sociale et banale. Et donc, du coup, on n’a pas ce regard-là. J’aurais tendance à dire que quand on aime, on ne compte pas. Et puis, je vais vous faire un petit aveu. Le siècle passé, j’étais un fumeur, et donc, je me souviens très bien de cette barre — à l’époque, on parlait en francs belges — de 100 francs belges le paquet. Tout le monde disait : 'Non, ça, ce n’est juste pas possible de mettre un billet de 100 francs pour acheter un paquet de cigarettes'. Cela n’a pas été dissuasif pour la grosse majorité des fumeurs. Donc, ce qu’il faut savoir, c’est que l’idée d’arrêter de fumer ne se véhicule pas que par un seul type de motivation, sans quoi on utiliserait ce levier motivationnel à tout bout de champ. Chaque fumeur aura sa raison ou ses raisons pour arrêter de fumer. Pour certains, ça va faire mal au portefeuille, mais pour d’autres ça fait mal aux poumons ou au cœur. La notion de la santé, la notion de l’argent, la notion du confort social, la notion de la liberté, la notion de l’aspect esthétique sont autant de facteurs qui peuvent, chez l’un ou l’autre, avoir un niveau de 'ce serait peut-être le bon moment'. Par exemple : cette crise sanitaire que nous vivons est un catalyseur, je pense, pour ceux qui étaient déjà ouverts à l’idée d’arrêter de fumer pour peut-être se dire : 'voilà, il ne me manquait plus que cet élément-là pour y aller, j’y vais !'".

Martial Bodo poursuit : "Je pense aussi que sur ce coup-là, si des fumeurs sont prêts à arrêter de fumer, il existe maintenant un nouveau métier qui s’appelle tabacologue. Ce sont des spécialistes qui aident les fumeurs. Des remboursements sont prévus. Pour vous donner des ordres de grandeur, on a droit à huit remboursements sur une période de deux ans en Région bruxelloise et en Région wallonne. En Région flamande, c’est un peu différent, mais c’est plus ou moins la même chose. Et on est remboursé de 30 euros pour une première consultation et de 20 pour les suivantes. Alors, c’est déjà ça, mais c’est un peu juste, huit consultations sur deux ans, compte tenu qu’un décrochage du tabac est quand même un travail de fond. Cette crise sanitaire et l’incidence de la santé sont aussi un bon moment et ça peut être aussi du confort de tous les jours".

Renforçateur de motivation

Le confinement et le stress lié à la crise sanitaire ont-ils fait augmenter le tabagisme ? "Sur papier, on pourrait se dire que cette crise va intensifier le fait de fumer. Et c’est vrai qu’un fumeur qui n’avait pas envie d’arrêter de fumer a fait valider sa surconsommation par la situation : 'J’étais seul, j’étais inactif et j’étais anxieux'. Donc là, vous avez les trois ingrédients qui font qu’on consomme — et ça vaut d’ailleurs pour d’autres substances — la solitude, l’inactivité et l’anxiété. Mais quand on était un fumeur qui était déjà dans une démarche occupée d’arrêter de fumer ou qui était prêt à arrêter de fumer, je l’ai vu avec une satisfaction et une énorme surprise, ça a été un renforçateur dans leur motivation et dans l’efficacité pour arrêter de fumer. Et donc, je peux dire aujourd’hui, avec un recul de neuf mois, que les gens qui étaient prêts à arrêter de fumer ont eu plus facile à arrêter de fumer dans cette période de confinement. Imaginez-vous deux secondes d’alterner 'je mets mon masque pour me protéger, mais je le retire pour m’intoxiquer en inhalant de la fumée' : cherchez l’erreur ! On essaye de limiter les déplacements, les visites dans les magasins et on fait la file pour acheter un paquet sur lequel il est écrit que fumer tue".

Il n’y a plus de fêtes, moins de consommation d’alcool festive avec les amis, ce qui pousse parfois aussi à la consommation de cigarettes. "J’ai aussi entendu des revanches sur cette période où on est limité dans notre liberté, on ne peut pas faire toujours ce qu’on veut, quand on veut, comme on veut. Des gens qui vivent dans des espaces relativement réduits n’avaient plus à imposer un tabagisme passif à leurs proches. Donc, vous pouvez trouver toute une série d’effets bénéfiques du défumage dans un confinement pour justement aller à l’encontre d’une idée reçue qui serait qu’on a plus fumé. Il y avait des fumeurs qui n’avaient pas envie d’arrêter de fumer, ils ont plus fumé. Il y avait des fumeurs qui avaient envie d’arrêter de fumer, qui se sont dit que c’était le bon moment. Et en effet ça s’est révélé un bon moment".

Cigarette électronique et tabac à rouler

"Je suis tabacologue, mais aussi psychologue comportementaliste, et en ce qui me concerne la cigarette électronique, d’un point de vue pulmonaire et d’un point de vue de facteurs risques sur la santé, nous avons des différences par rapport à l’inhalation de la fumée et des carcinogènes. Mais somme toute, d’un point de vue d’encombrement comportemental, quand on veut s’en libérer, c’est parfois insuffisant. Par contre, si on veut être encore un consommateur, mais à moindres risques, la cigarette électronique est un plan B qui n’est peut-être pas inutile. Par rapport à l’augmentation du prix du tabac, il faut faire attention. Malheureusement, on voit que ce sont les publics les plus fragilisés financièrement qui sont les plus gros fumeurs. Quand on n’a rien, qu’est-ce qu’on fait ? On remplit le vide de cette réalité de la vie qui est frustrante avec des artifices. On boit, on surconsomme du tabac, voire de la nourriture. Donc, les gens qui sont en décrochage professionnel ou social sont chez eux, enfermés, et ils disent : 'Moi, je n’ai rien, je n’ai personne. Ce n’est pas comme vous, vous pouvez peut-être faire ceci ou cela, mais moi je n’ai que ma cigarette. Ma cigarette est ma seule amie'. Il y a donc cette espèce d’enfermement où c’est un peu le chien qui se mord la queue et où, au travers de la cigarette, ils s’enferment et ils font encore plus un décrochage professionnel, social et financier" dit-il encore.

Martial Bodo conclut en évoquant "le tabac à rouler qui coûte nettement moins cher : ce qu’on voit, c’est que beaucoup de gens qui disent que ça coûte trop cher maintenant vont se rattraper et basculer sur le tabac à rouler. Je pense que cette mesure devrait être aussi corrigée par un prix qui est équivalent, que ce soit du tabac à rouler comme les cigarettes manufacturées".