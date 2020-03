Confinement en Belgique: des mesures nécessaire pour "plus de sérénité pour les soignants"

Alors que les Belges seront soumis au confinement dès mercredi midi jusqu'au 5 avril, la ministre de la Santé publique Maggie De Block a insisté sur la nécessité de ces mesures, estimant que les recommandations précédentes n'ont pas assez été respectées. "Nous savons qu'il y aura plus de nouveaux cas, mais c'est la vitesse à laquelle ce nombre augmente qui est inquiétante", a-t-elle souligné au micro de la RTBF.

►►► Coronavirus: la Belgique en confinement à partir de ce mercredi midi, avec quelles mesures?

"On voit que le nombre de patients dans nos hôpitaux est en train d'augmenter. Les mesures (précédentes ndlr.) n'ont pas assez été respectées. Ce qui est dommage, parce que cela entraîne le risque d'avoir à chaque fois plus de patients positifs, mais aussi plus d'affluence dans les hôpitaux", a expliqué Mme De Block. La ministre de la Santé a insisté sur l'importance de respecter la nouvelle mesure de confinement.

"Il y a des règles plus strictes et il faut les respecter. Pas seulement pour vous, mais aussi pour vos proches", a-t-elle lancé comme message à la population. "Les gens ont malheureusement continué à se rassembler, pourtant les mesures de distanciation sociale sont primordiales, tout comme les mesures d'hygiène", a conclu Mme De Block.

"Une opportunité d'affronter la vague de malades qui s'annoncent"

S'il estime qu'il est "triste pour toute la population" que les mesures précédentes n'aient pas suffi, Philippe Devos, président de l'Absym, est aussi "conscient de l'opportunité" que le confinement annoncé mercredi soir "offre aux soignants pour affronter la vague de malades qui s'annonce".

Le président de l'Absym espère encore que "ces nouvelles mesures permettront aux hôpitaux de contenir le nombre de malades", indique-t-il à Belga.