Confinement : des files dans les magasins de bricolage et les jardineries ce samedi matin

"Tous les magasins de bricolage se sont mis en ordre de bataille avec pour objectif d’ouvrir le plus vite possible car les vacances de Pâques se terminent dimanche. D’un point de vue commercial, il restait donc un jour ou deux pour réaliser un bon chiffre", explique Delphine Latawiec, responsable du secteur commerce à la CNE, citée par l’agence Belga.

Evelyne Delsupexhe, responsable du Hubo Malmedy. - © Sébastien Remacle

"Impatients de pouvoir bricoler"

Sur le sol du magasin Hubo de Malmedy, on pouvait voir des inscriptions invitant à "respecter les distances" d’1,5 m entre chacun. Cette distance entre clients dans les rayons, ce sera "la difficulté" pour Evelyne Delsupexhe, responsable du Hubo Malmedy.

"Ils étaient tous impatients de pouvoir bricoler et de ne plus s’ennuyer à la maison", observe-t-elle. La responsable du magasin ajoute que son personnel ne manifeste "pas de crainte particulière" dans le contexte de l’épidémie.

"On se sent soutenu par la société. On a nos masques, nos gants, le gel…

On a un gardien pour faire le tri et une personne qui nettoie les caddys", Evelyne Delsupexhe.