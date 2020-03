Coronavirus : en cette période de confinement, comment éviter les accidents domestiques ?

Si l’on ne dispose pas encore de chiffres officiels, certains préfèrent prévenir plutôt que guérir, selon le vieil adage. Car le confinement, c’est passer plus de temps chez soi. Et donc risquer de voir une augmentation des accidents domestiques. Petit tour des mesures à prendre, et des gestes à éviter. Sur le fil Twitter du Centre Antipoisons, à chaque jour son conseil. Par exemple, aujourd’hui, le Centre mettait en garde contre le fait de transvaser des produits de nettoyage de leur emballage d’origine dans des bouteilles de boissons, en ces temps où les gens ont de grande quantité de ces produits en stock chez eux. "Ne faites jamais cela, il y a un risque que quelqu’un le boive", conclut-il.

En ces temps de #coronavirus les gens ont de quantités de produits de nettoyage en stock. Pour faciliter le travail les produits sont versés dans des bouteilles de boissons gazeuses ou d'eau. Ne faites jamais cela! Il y a un risque que quelqu'un en boive. pic.twitter.com/mNzJeiQvUS — Poisoncentre.be (@be_poisoncentre) March 23, 2020

Car la majoration du risque d’accidents domestiques est bien réelle, en particulier pour les enfants. Quelques règles de base Alors, il faut rappeler quelques règles de base : ranger hors de portée les produits ménagers ou professionnels dans un placard en hauteur et/ou, si possible, à clé, et ne pas mélanger ces produits entre eux, surtout s’ils contiennent de la javel. C’est valable pour les produits d’entretien évidemment, mais aussi les médicaments, les cosmétiques, les produits de jardinage, de plantes et d’animaux… et les gels hydroalcooliques. Le 17 mars dernier, il annonçait de "nombreux appels dus à la consommation et/ou à l’exposition à gel désinfectant. N’utilisez que des produits destinés à cet usage, mais soulignez que le fait de bien se laver les mains avec de l’eau et du savon est au moins aussi efficace." A la moindre urgence, ou soupçon d’intoxication, vous pouvez composer le 070 245 245. Une règle d’or : surveillez vos enfants, même si cela s’avère compliqué pour celles et ceux qui doivent jongler entre confinement, télétravail et garde de jeunes enfants. Pour vous aider à vous y retrouver, la Centre Antipoison a mis en place un outil, une visite virtuelle qui vous guide dans votre maison, pour mieux détecter les endroits dangereux.

En raison de la #coronacrisis beaucoup de gens sont chez eux. Sachez qu'il y a un certain nombre de produits potentiellement dangereux dans la maison. Découvrez-les grâce à notre promenade virtuelle: https://t.co/XEoXOIWAlj #COVID19 #prevention #centreantipoisons #070245245 pic.twitter.com/UJ1VVd1TAi — Poisoncentre.be (@be_poisoncentre) March 19, 2020

Première cause de mortalité chez les enfants Sur son site internet, la Mutualité chrétienne prévient que les accidents domestiques sont la première cause de décès des enfants de moins de quinze ans, qui conseille aussi de ne pas laisser à portée des petits objets ou des aliments que l’enfant pourrait avaler ou inhaler. Car il n’y a pas que les intoxications. Les étouffements sont aussi possibles. Par exemple, éviter de mélanger les jouets des "grands" avec ceux des tout-petits. Les consignes de sécurité sur les âges appropriés à chaque jouet sont à vérifier impérativement.