Confinement: attention à ne abuser des écrans, alertent des experts oculaires

Des experts oculaires de l'hôpital universitaire d'Anvers (UZA) mettent en garde contre l'usage excessif des écrans en période de confinement, qui peut entraîner des lésions oculaires, en particulier chez les enfants.

Les spécialistes recommandent dès lors de limiter le temps passé devant ces écrans, de faire des pauses, mais aussi de garder une distance suffisante et de toujours ajuster la luminosité.

Tous les jours mais encore plus depuis le confinement, nous recourrons aux smartphones, ordinateurs portables, tablettes et écrans de télévision.

Pour les yeux des enfants, la combinaison d'un mauvais éclairage et d'une vision de près prolongée expose à un risque de myopie, expliquent Carina Koppen et Jos Rozema, professeurs de l'UZA.

Ouvrez donc les rideaux pendant la journée

Le fait de regarder souvent des écrans peut par ailleurs perturber la croissance des yeux. De tels dommages oculaires peuvent amener l'enfant à porter des lunettes plus tard. Les adultes peuvent quant à eux par exemple souffrir de sécheresse oculaire ou de troubles de la vision.

Les experts oculaires préconisent donc la prise de mesures préventives. "Pour les yeux des enfants, une lumière du jour suffisante est très importante pour le développement", indiquent les experts. "Ouvrez donc les rideaux pendant la journée et laissez les enfants jouer le plus possible à l'extérieur dans le jardin ou sur la terrasse."

L'utilisation de l'écran doit être limitée, conseillent-ils. Il est en outre préférable d'éteindre les écrans au moins une heure avant de dormir, de prendre suffisamment de distance, de faire des pauses régulièrement, de cligner des yeux fréquemment et régler la luminosité des écrans.