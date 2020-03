Confinement à cause du coronavirus en Belgique : les réponses à vos questions

Afin de lutter contre la propagation du coronavirus, depuis ce mercredi midi, la Belgique est entrée en confinement. Qu'est-ce que ce confinement signifie pour la population belge ? La RTBF tente de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur les décisions prises.

En résumé, le mot d'ordre est "Chacun doit rester chez soi au maximum pour limiter les contacts extérieurs".

Vous pouvez quitter votre habitation pour:

A ller dans un magasin d'alimentation Aller chez le médecin Aller à la pharmacie Aller au guichet automatique de la poste Aller au guichet bancaire Aller à la station d’essence Fournir une assistance aux personnes vulnérables.

Quels magasins sont ouverts ?

Les magasins non essentiels sont fermés à l’exception:

Des librairies Des salons de coiffure (un client à la fois) Des magasins de nuit (jusque 22h)

Ceux-ci doivent bien entendu respecter les distances sociales.

Tous les magasins alimentaires restent ouverts, et les stocks sont suffisants.

Les magasins vendant principalement des aliments pour animaux sont couverts par la définition des magasins d'alimentation et peuvent rester ouverts.

Je veux jardiner, les jardineries et pépiniéristes peuvent-ils rester ouverts?

Non, ils ne figurent pas parmi les magasins essentiels.

Quelles règles dans les supermarchés?

L’accès aux supermarchés sera contrôlé afin de limiter le nombre de personnes présentes en même temps à l’intérieur (au maximum 1 personne par 10 m² et ce, pour maximum 30 minutes par personne).

Les marchés sont fermés, sauf s’ils sont indispensables à l'approvisionnement alimentaire et dans la mesure où l'autorité locale peut garantir les mesures de distance sociale.

Et les restaurants et friteries ?

En ce qui concerne les restaurants, la livraison et le "take away" restent permis. Mais certaines enseignes ont décidé de fermer leur porte, comme Mc Donald's, Burger King ou Quick.

Les sandwicheries, friteries et snacks restent ouverts. Leurs tenanciers doivent faire en sorte d’éviter les files d’attente et de les organiser à l’extérieur. La consommation sur place est cependant interdite, y compris sur les terrasses de ces établissements.

Puis-je sortir? Et comment?

Les activités physiques à l’extérieur (se promener, courir, faire du vélo) sont conseillées mais uniquement entre personnes vivant sous le même toit ou avec un(e) ami(e) et en limitant les contacts avec d’autres (1,5 mètre de distance)

Tout rassemblement est interdit.

Les transports publics doivent être organisés de telle manière à ce que la distance sociale puisse être garantie.

Les taxis et services de transports par taxi alternatifs peuvent continuer à opérer mais doivent limiter leur nombre de passagers et adopter des mesures d’hygiène renforcées.

Les voitures, les trottinettes et les vélos partagés sont toujours autorisés.

Les sociétés de dépannage restent disponibles en semaine aussi bien que pendant le week-end.

Puis-je voyager?

Les voyages hors de Belgique qui ne sont pas essentiels sont interdits jusqu'au 5 avril. Les frontières ne sont néanmoins pas fermées.

Puis-je travailler?

Les entreprises quelle que soit leur taille peuvent poursuivre leurs activités à condition d’organiser le télétravail au maximum ou si elles peuvent garantir les mesures de distanciation sociale. Si cela est impossible, elles doivent fermer. En cas de non-respect de cette mesure, des sanctions seront appliquées.

Cela n’est pas valable pour les secteurs cruciaux et services essentiels.

Et au niveau des écoles et des crèches ?

Les crèches restent ouvertes mais de nombreuses précautions sont prises, même si les enfants qui ne présentent aucun symptôme peuvent continuer à fréquenter les crèches.

Les cours des écoles primaires, secondaires et des universités restent quant à eux suspendus.

Un service d'accueil devra toujours être organisé pour les enfants dont les parents travaillent, par exemple dans le domaine des soins de santé, et pour les enfants dont il n'est pas possible d'organiser une garde autre que les grands-parents.

Si vous n'avez pas d'autre solution, vous pouvez confier vos enfants à un membre de votre famille, à un proche ou à un accueillant indépendant. Toutes les solutions qui n’impliquent pas les personnes vulnérables sont acceptables, précise le Centre de crise sur son site.

Et les loisirs ?

Tous les rassemblements (fêtes, etc) sont interdits. Les musées, cinémas, théâtres, parcs animaliers, etc sont fermés.

Les bibliothèques restent accessibles en semaine, mais uniquement pour retirer des livres. Les salles de lecture et salles informatiques doivent fermer.

Puis-je déménager?

Non, les déménagements doivent être postposés.

Et les mariages, enterrements et cérémonies religieuses ?

Les cérémonies civiles de mariage à la commune peuvent être célébrées, mais pas les cérémonies religieuses. Les festivités de mariage doivent être reportées.

Les enterrements peuvent être organisés en cercle intime.

Pour éviter la propagation du virus, les cérémonies religieuses n’auront pas lieu. Cependant, les lieux restent ouverts aux visiteurs individuels.

Les hôtels sont-ils ouverts ?

Les hôtels, maisons de vacances, centres de vacances, maisons d’hôtes,… restent ouverts, mais pas leurs restaurants. Le room-service est autorisé.

Les déchets sont-ils ramassés ?

Les recyparcs de toute la Wallonie sont fermés à partir de ce mercredi 18 mars et jusqu'à nouvel ordre. Les collectes en porte-à-porte sont encore assurées.

Et les amendes de parking ?

Elles sont suspendues à Bruxelles.

