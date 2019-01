Conduire sur la neige: les bons réflexes à adopter

La neige annoncée a commencé à tomber à partir de 7h sur le littoral belge, puis sur l'ouest et le centre du pays.

Il faudra donc prendre ses dispositions et être très prudents si vous prenez le volant. L'Institut belge de la sécurité routière (IBSR) en profite pour rappeler les bons réflexes à adopter quand on roule sur la neige.

L'IBSR rappelle que le nombre d'accidents matériels augmente en cas de chutes de neige, même si les accidents graves sont moins fréquents. "En raison des vitesses moins élevées des conducteurs, la neige entraîne une baisse du nombre d'accidents mortels de 15%. Par contre, elle engendre une augmentation de plus de 75% du nombre d'accidents matériels", détaille le communiqué. Selon les chiffres de l'IBSR, en moyenne, environ 400 accidents avec blessés et tués ont quand même lieu chaque année sur des chaussées enneigées.

De nombreux conducteurs n'ont pas l'expérience nécessaire pour conduire sur des routes enneigées. A la veille de plusieurs jours de neige, l'IBSR rappelle les principaux réflexes à adopter.

Si possible, ne pas prendre la voiture

"Conduire en hiver n'a rien d'une partie de plaisir et lorsque les conditions sont vraiment trop mauvaises, il est préférable de laisser sa voiture au garage, surtout si elle n'est pas équipée de pneus hiver. Si, malgré tout, vous devez prendre la route, voici quelques conseils pour arriver à bon port".

Avant de partir

"Un véhicule bien équipé et bien entretenu sera le meilleur gage de sécurité sur la route. Vérifiez que vous avez encore suffisamment de liquide lave-glace 'hiver' et que vos feux et toutes vos vitres sont bien dégagés. Une bonne visibilité est primordiale ! Attachez une importance particulière au pare-brise qu'il faut entièrement dégager : enlever le givre ou la neige uniquement sur une petite partie juste devant le conducteur n'est pas suffisant".

Sur la route : les 10 bons réflexes à avoir

1. Portez des vêtements et des chaussures confortables : conduire avec une grosse doudoune et/ou des bottes de neige risque de rendre rapidement le trajet inconfortable et peut même être dangereux car vos mouvements en seront limités.

2. Restez calme en toute circonstance : personne n'est à l'aise sur des routes enneigées mais paniquer ne sert à rien et vous fera même perdre vos moyens.

3. Au démarrage, l'accélération doit être très progressive, surtout en côte. Démarrez en 1re si ce n'est pas trop enneigé ou si la route est déjà dégagée. En revanche, si une couche de neige est présente sous vos roues, mieux vaut démarrer en seconde.

4. La conduite sur des routes enneigées nécessite de la douceur : les accélérations brusques, les coups de volant intempestifs et les freinages de dernière minute sont à proscrire. Chaque geste doit être bien dosé.

5. Réduisez votre vitesse et augmentez au maximum les distances de sécurité avec les autres véhicules, même à l'arrêt. Sur des routes enneigées, les distances d'arrêt sont multipliées par 3 si vous avez laissé des pneus été (ce qui n'est pas conseillé).

6. Anticiper sur l'état de la route et les dérapages incontrôlés des autres véhicules reste la meilleure parade pour arriver à destination.

7. Soyez particulièrement vigilant aux endroits découverts, notamment sur les ponts où la température est toujours plus basse qu'ailleurs.

8. Pour limiter la prise de vitesse dans les descentes, utilisez le frein moteur plutôt que la pédale de frein. Là encore, et plus que jamais, les distances de sécurité sont à respecter scrupuleusement.

9. Ne dépassez pas les engins d'épandage. En circulant dans leurs traces vous aurez moins de risques de glisser.

10. Redoublez de prudence dans les virages ! Réduisez votre vitesse avant de les aborder. Une fois dans le virage, il est préférable de maintenir sa vitesse pour limiter le déséquilibre de la voiture.



Que faire si, malgré tout, vous dérapez ? Si vous êtes dans une situation critique où votre véhicule commence à déraper, surtout ne paniquez pas. Surtout, ne freinez pas, cela accélérerait le déséquilibre de la voiture. Débrayez plutôt tout en braquant le volant vers la route (contre-braquage). Ne donnez pas de coups de frein ou d'accélérateur, le plus important étant de stabiliser le véhicule et surtout de bien regarder dans la direction où vous souhaitez aller et, en aucun cas, l'obstacle éventuel.



Pneus hiver : prudence quand même !

Les pneus hiver ne sont pas une parade infaillible aux routes enneigées. Même avec ceux-ci, les conducteurs doivent s'adapter aux conditions climatiques. Sur des routes enneigées, ils doivent "réduire leur vitesse et augmenter la distance de sécurité avec la voiture qui les précède, peu importe qu'ils roulent avec des pneus hiver ou non". Même avec des pneus hiver, il faut adopter une conduite responsable.