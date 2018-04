Conducteurs de train et agents d'Infrabel se rencontrent pour mieux se comprendre

Des conducteurs de train de la SNCB et des agents d'Infrabel, chargés de gérer le trafic ferroviaire, se sont rencontrés jeudi afin d'expérimenter mutuellement leur travail. Les gestionnaires du trafic ont ainsi découvert comment conduire un train et les conducteurs ont appris le fonctionnement d'une cabine de signalisation. Ces échanges s'opèrent depuis 2016 et au total, environ 300 personnes y ont déjà participé.

Les conducteurs de train et les agents chargés du trafic sont régulièrement amenés à se contacter, surtout lorsqu'un problème se pose (un signal qui ne s'ouvre pas par exemple) mais ils ne connaissent pas réellement la réalité du métier de l'autre, ont constaté la SNCB et Infrabel. C'est pourquoi ils organisent ces "job swaps" (échange de jobs) pour améliorer la compréhension entre les deux professions.

4000 trains quotidiens

"On se rend compte de la lourdeur de la procédure", témoigne Kévin Bara, conducteur de train et instructeur SNCB. "Sur le terrain, on est pressé et parfois on est frustré d'attendre dix minutes qu'un signal s'ouvre", explique-t-il. Désormais, il se rend compte que les agents, qui gèrent la circulation de plus de 4.000 trains quotidiennement, doivent suivre une série de procédures, notamment liées à la sécurité, avant de lui donner l'autorisation d'avancer.

"Il peut y avoir des dizaines de raisons pour lesquelles un train ne roule pas", souligne Laurent Delbaen, contrôleur de circulation niveau 1 et formateur à Namur. "Quand il y a un dérangement, la tension peut monter" entre le conducteur et le gestionnaire du trafic. "Partager le quotidien de l'autre est intéressant. On a tendance à être plus patient et plus compréhensif."

Cet échange d'expérience, qui ne dure qu'une journée, est désormais compris dans la formation du conducteur de train. La SNCB compte plus de 3.000 conducteurs et 200 à 250 apprentis conducteurs.

Chez Infrabel, entre 80 et 100 agents réalisent l'échange chaque année. Infrabel compte 1.800 responsables de la gestion du trafic.