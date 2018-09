Conditions de travail difficiles, remise en cause de l'autorité: le malaise va grandissant au sein de la police

Des policiers au bord de la crise de nerf. Le malaise grandit dans les rangs policiers depuis la remise en cause de certains acquis : le système de congé maladie, l'âge de départ à la pension, la suppression de certaines primes. Pour beaucoup de policiers, la coupe est pleine. L'annonce de la libération prochaine d'un des meurtriers de Kitty Van Nieuwenhuyse ne vient rien arranger, la raison pour laquelle c’est devant le Palais de justice de Bruxelles que les syndicats de police entendent exprimer leur ras-le-bol.

Nous avons recueilli les témoignages de plusieurs policiers

Tous travaillent depuis plus de 20 ans dans la police et affirment aimer leur métier. Mais les conditions de travail ont changé. Comme les enseignants ou les arbitres sportifs, l’autorité des policiers leur paraît trop souvent mise en cause.

Sylvie, inspectrice de quartier à la zone de police Ixelles, en service depuis 22 ans : "Avant un policier était respecté et il y avait un respect mutuel. Maintenant les mentalités ont changé. C'est un sentiment personnel mais partagé par pas mal de collègues... Il y a l’agressivité chaque jour. On doit faire attention à ce qu’on fait avec les caméras et les réseaux sociaux. C'est pas qu'on fait quelque chose de mal mais comme on montre qu'une partie d'une intervention on doit toujours faire attention. On ne montre jamais le pourquoi du comment on en est arrivé à la fin de cette intervention. Les gens viennent aussi porter plainte au vu de ces images, on est obligé d'acter la plainte. Ce qui est usant aussi c’est qu’on doit toujours se défendre et dire non, l’intervention ne s’est pas passée comme ça mais de cette manière. C’est ça qui est très fatigant et frustrant aussi ".

Du coté des conditions de travail une exaspération compréhensible

Ras-le-bol devant la contradiction consistant à demander de plus en plus quantitativement aux policiers tout en diminuant les effectifs par le non remplacement de tous les départs à la pension. Et par des économies dans le matériel nécessaire à la réalisation des missions de base de la police. Difficile dans ces conditions d’exiger une plus grande qualité du service aux citoyens.

Daniel, inspecteur à la police de la route depuis 37 ans : "On apporte moins d’assistance au citoyen parce qu’on est tellement peu qu’on doit se concentrer énormément sur les constatations d’accident et sur les missions qui sont de première base. Nous sommes en manque de 30% de collègues. Cela entraîne pour le citoyen des temps d’attente supplémentaires étant donné que les équipes sont occupées sur une première intervention."

Luciano, inspecteur à la zone Midi (Anderlecht, Forest, St-Gilles) : "On nous a demandé il y a quelques temps d’être là pour tout ce qui était attentat et tout, on a fait cet effort ce qui est normal. On est là pour les communes, pour l’Etat lors de renfort au fédéral, on dit oui à tout. Et là on veut nous sucrer sur nos maladies, les pensions! Il faut vraiment qu’on reconnaisse le métier qu’on fait. Des félicitations aussi ça coûte rien non plus et on n’en a pas beaucoup…"