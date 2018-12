Condamnation d'un prêtre suite au suicide d'un fidèle: quel est le statut de la confession?

La condamnation d'un prêtre brugeois suite au suicide d'un fidèle qui s'était confié sur ses intention morbides relance le débat sur le statut juridique de la confession. La décision du tribunal correctionnel de Bruges de ce lundi matin condamne Alexander S.pour négligence coupable à un mois de prison avec sursis et au paiement d'un euro symbolique à la défense. Le prêtre Alexander S. a invoqué son secret confessionnel, mais le ministère public a rejeté cet argument. Le prêtre de Bruges a décidé de faire appel.

Mais qu'en est-il de ce secret professionnel dans le cadre de la confession auprès de l'Église ? Comment faire la distinction avec des confidences ? Quel est ce "droit à la confession" ?

S'il n'y a pas eu d'aveux, on ne peut pas invoquer le droit à la confession

Suite à la décision de justice rendue ce matin, Monseigneur Johan Bonny, évêque d'Anvers a réagi : "Celui qui se promène avec de sombres pensées peut parler avec un prêtre, mais ce qui est dit alors est couvert par le secret professionnel et non par la confession", explique l'évêque d'Anvers. Si aucune confession n'a eu lieu, un prêtre ne peut invoquer le droit à la confession.

Monseigneur Johan Bonny déclare que la Cour a correctement fait la distinction entre secret professionnel et secret confessionnel. "Avant de pouvoir invoquer le secret confessionnel, il faut qu'il y ait eu des confessions et qu'il existe un cadre formel pour le sacrement de la confession", explique-t-il.

Le seul lieu approprié pour entendre la confession est une église ou une chapelle

Le professeur de droit canon Rik Torfs ne partage pas l'avis de l'évêque d'Anvers et avance le canon 964 du droit canonique, qui stipule que "le seul lieu approprié pour entendre la confession est une église ou une chapelle" et "en dehors du confessionnal, aucune confession ne peut être entendue, sauf pour de bonnes raisons", estime le professeur de la KUL (Katholieke Universiteit Leuven).

Pourtant, selon lui, l'homme en question a officiellement demandé a être confessé. "Le fait qu'elle ait eu lieu par téléphone est contraire au droit canonique, mais la confession elle-même reste valable", explique le professeur Torfs.

La confession dans le droit canon

L'abbé Pascal Saintenois de la paroisse de Mons évoque le "rituel du sacrement de réconciliation" qui nécessite une présence physique : "Une fois le sacrement de réconciliation célébré, le prêtre est tenu au secret, et ça dans n'importe quel cas".

"Le droit canon, dit que le secret de la confession est absolu, mais le droit canon (...) explique que la confession, c'est un cadre très particulier, c'est un cadre liturgique, souvent dans le cadre d'une célébration ou dans le cadre d'une rencontre personnelle où le prêtre porte un vêtement", précise Éric de Beukelaer.

Pour le vicaire du diocèse de Liège, il faut bien distinguer la confession qui se fait dans un cadre liturgique et la confidence qui relève, elle, du secret professionnel.

Statut de la confession

Rik Torfs, qui se réfère au canon 1388, précise qu'il y est écrit que le confesseur qui viole directement la confidentialité des aveux peut être excommunié. Entre autres choses, il ne sera alors plus autorisé à donner la messe ou à célébrer les sacrements.

En plus du cadre formel de la confession, Mgr Bonny souligne également que, par la confession, on ne peut demander pardon que pour un péché commis. Par exemple, on peut demander pardon pour un vol mais pas pour l'idée d'un vol. Selon l'évêque, il en va de même pour les pensées sombres : "On peut toujours parler à un prêtre de ses sentiments ou de ses pensées lugubres, mais c'est une question de secret professionnel et non une question de confession", affirme-t-il.

Secret professionnel

Pour le secret professionnel, il n'y a pas d'obligation mais la possibilité de transmettre les informations recueillies. Cela signifie que dans une situation aiguë, le secret professionnel ne doit pas être rompu, mais peut l'être. Par exemple si une personne court un grave danger.

"Le secret professionnel, c’est peut-être quelqu'un qui viendrait chez moi ou qui m'accoste dans la rue, qui se décharge et qui me dit un secret pour lui et là évidemment je serais tenu au secret, sauf s'il y a atteinte à la vie d'une personne à ce moment-là, et c'est la loi belge aussi, nous sommes invités à dire attention il y a un danger pour telle personne ou la personne en elle-même", explique l'abbé Pascal Saintenois de la paroisse de Mons.

Pour le vicaire du diocèse de Liège : "Il faut faire attention, qu'à un moment donné en tout cas, cette confiance ne puisse pas être ébranlée parce que la personne qui vient, qui est en détresse, se dise 'ça y est ! il va aller me dénoncer' et ça c'est une façon de faire en sorte (...) que les gens ne se confient plus".

Le professeur Torfs note de son côté que le secret professionnel est de plus en plus sous pression, non seulement de la part des prêtres mais aussi des médecins, par exemple.