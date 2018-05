Concours Reine Elisabeth : la voix, cet instrument exigeant

10 minutes, c'est comme une course de 1000 mètres

Basse, baryton, contralto, mezzo ou encore soprano : du plus grave au plus aigu, de nombreuses voix ont déjà résonné dans le Studio 4 de Flagey pour la première épreuve du Concours Reine Elisabeth entamée ce 1er mai à 14h.

Des voix qui ont rempli cette salle mythique sans aucune amplification. Un exploit en soi, et le résultat d’un exercice très physique comme nous le confirme Enrique Alcántara Germán, candidat argentin : "Tout le monde a chanté 10 minutes, mais ces 10 minutes, c’est vraiment comme une course de 1000 mètres. C'est quelque chose de stressant avant, mais pendant, c’est vraiment fatigant".

Bertrand Duby, candidat français qui étudie à la Chapelle musicale Reine Elisabeth nous confie : "Ma première prof de chant disait quelque chose de très vrai. En tant que chanteur, on est à la fois l’instrument, le luthier et le musicien qui joue de cet instrument. Il faut le travailler, le sculpter un peu et puis en jouer pendant une performance, ça fait beaucoup de paramètres".