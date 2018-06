Suivre les matchs de foot pendant les horaires de travail, c'est possible?

L'idée pour cette petite société est de fédérer ses collaborateurs autour d'un événement sportif d'importance, une sorte de team building... et tant pis pour la productivité. Il n’empêche que le cas de cette jeune entreprise reste une exception.

"Nous avons préparé les bureaux pour le mondial. L'espace cinéma, qui d'habitude sert à regarder les projections pour les clients, a été transformé en salle dédiée au football. Nous avons monté un barbecue pour les matchs qui se joueront à midi. Et puis, nous avons prévus deux pompes à bière... Donc voilà, on est préparé !", explique Thibault Dehem, le gérant de cette start-up.

La Belgique joue son premier match de Coupe du monde ce lundi face à l'équipe du Panama à 17 heures (heure belge). Et, clairement, certaines entreprises ont adapté les horaires de leurs travailleurs ainsi que leurs locaux en fonction des matchs des Diables Rouges. Par exemple, dans une start-up spécialisée en communication vidéo, on a vu les choses en grand pour satisfaire ses collaborateurs.

Comment concilier sa passion pour le football et son travail au quotidien ?

Il existe plusieurs possibilités pour concilier ses obligations professionnelles et sa passion pour le football. La solution la plus simple reste d'adapter son horaire de travail. Il faut, néanmoins, en faire la demande à son employeur. S'en suit une légère modification de son contrat de travail. Si cette possibilité échoue, est-il possible alors de regarder un match de la coupe du monde sur Internet? Cela dépend d'une entreprise à une autre. Votre employeur peut par exemple décider de bloquer temporairement certains sites Internet.

"Les employeurs peuvent interdire de regarder les matchs durant les heures de travail. Il a aussi la possibilité de bloquer certains sites Internet. Des règles légales existent et doivent être respectées", déclare Alexia Van Zuylen, conseillère juridique chez Partena Professionnel. "À savoir que l'employeur doit préalablement informer ses travailleurs via son règlement de travail des mesures de contrôle qu'il entend exercer sur ces sites Internet. L'employeur doit expliquer ces mesures qui peuvent empiéter sur la vie privée des travailleurs".