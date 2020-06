Compteurs à budget : attention au risque de coupure le 30 juin!

Cela fait partie de l’arsenal de mesures économiques et sociales prises par le gouvernement de Wallonie depuis le début de la crise sanitaire :

La suspension de la menace de coupure d’alimentation jusqu’au 30 juin pour les détenteurs d’un compteur à budget pour le gaz ou l’électricité

Une prime de 100 euros pour l’électricité et de 75 euros pour le gaz

La méthode

C’est à la fois simple et complexe.

Les ménages disposant d’un compteur à budget et qui ont activé cette option de non-coupure

Ils doivent impérativement avant le 30 juin :

Passer leur carte dans le compteur

Passer leur carte dans une borne de rechargement

Passer à nouveau leur carte dans le compteur

Attention : le ministre wallon de l’Energie Philippe Henry (Ecolo) tire la sonnette d’alarme. Selon les estimations, 30% au moins des familles qui ont demandé à être protégées de tout risque de coupure n’ont pas encore répété l’opération compteur/borne/compteur comme cela leur a été demandé. Pour elles, le risque de rupture d’alimentation est donc bien réel si elles ne le font pas avant la fin de ce mois !

Ensuite, pour bénéficier de la prime, il convient de répéter l’opération avant le 30 octobre :

Passer la carte dans le compteur

Passer la carte dans une borne de rechargement

Passer à nouveau la carte dans le compteur

Les ménages disposant d’un compteur à budget mais qui n’ont pas activé cette option de non-coupure

Ils doivent procéder à cette même opération en 3 étapes, mais une seule fois, et avant fin octobre, pour bénéficier de la prime promise.

Revers de la médaille

Pour ceux qui ont été protégés de tout risque de coupure, l’énergie consommée n’est pas devenue gratuite. Le prépaiement a simplement été supprimé et la facturation reportée. Une "bulle" qu’il faudra bien dégonfler.

"Ces ménages ont en quelque sorte créé une dette qu’il va en effet falloir solder, explique Sabine Wernerus, conseillère à la Fédération des CPAS. Et nous craignons un afflux de personnes qui sont déjà en difficultés financières, qui potentiellement le sont plus en raison de la crise sanitaire, et qui dès lors auront des difficultés à honorer cette facture de régularisation".

Le cas échéant, ce serait un effet pervers d’une mesure sociale prise justement pour protéger des ménages déjà fragilisés, contraints de rester davantage chez eux pendant le confinement et donc d’augmenter leurs besoins énergétiques.