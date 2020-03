Communes, âges, décès… Où en est l'épidémie de coronavirus en Belgique ce mardi ?

Dès lors, a rappelé ce samedi Emmanuel André , le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, "les indicateurs les plus importants que nous allons suivre restent le nombre d’hospitalisation et de patients en soins intensifs".

Ces données sont le reflet de la situation à un instant précis… et – surtout pour le nombre de cas positifs – sont tributaires de la quantité de tests effectués en laboratoire.

On l’a dit, le nombre de cas détectés dépend de la capacité de test des laboratoires. C’est ainsi qu’on apprenait dans le bulletin épidémiologique de Sciensano daté du 28 mars que "l’augmentation des cas en Wallonie est due à l’envoi de données rétrospectives par un nouveau laboratoire effectuant le diagnostic".

Mais si on se concentre sur le nombre de cas pour 100.000 habitants, c’est bien le Limbourg qui est en tête. Dans cette province, la commune d’Alken a enregistré de très nombreux cas. La province fait face à un afflux de malade dans ses hôpitaux, a confirmé mardi Emmanuel André, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 .

On le voit sur le graphique ci-dessous, c’est la province d’Anvers qui compte le plus de cas confirmés à ce jour.

Et d’ajouter : "La réponse à l’épidémie doit être une réponse solidaire qui doit transcender les clivages qui peuvent préexister dans notre communauté. Des clivages de langue, de religion ou d’origine. Nous demandons à chacun de continuer de façon solidaire à se protéger soi-même et à protéger les autres, […] en évitant de propager des messages qui pourraient altérer la qualité de notre réponse à cette épidémie en créant des clivages."

Ce qui est sûr, c’est que le virus ne connaît pas de frontière, comme l’a rappelé Emmanuel André le vendredi 27 mars. "L’infection à coronavirus, comme à d’autres virus comme le HIV ou Ebola, crée de la stigmatisation entre des communautés et de l’angoisse, a-t-il observé. Nous voudrions insister sur le fait que ce virus ne touche pas une communauté en particulier."

Pourquoi le Limbourg ? Pourquoi le Hainaut qui compte le plus de cas détectés en Wallonie ? Il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Concernant la commune d’Alken qui figure en vert très foncé sur la carte, le bourgmestre cité par la VRT évoquait la semaine dernière l’organisation de deux soirées avant la mise en place du confinement. Ces fêtes auraient contribué à répandre le virus. Mais ce n’est là qu’une hypothèse.

Hospitalisations : éviter la saturation

Les hôpitaux belges sont actuellement en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Ce mardi, 53% des lits en unités de soins intensifs disponibles pour des patients atteints d’une infection au Covid-19 étaient occupés.

En résumé, 485 patients ont été hospitalisés au cours des dernières 24 heures, tandis que 168 personnes ont quitté l’hôpital. Au total, 4920 personnes sont actuellement à l’hôpital, dont 1021 dans des unités de soins intensifs. Cela représente une augmentation de 94 par rapport à lundi 30 mars.

Le taux d’occupation dans les hôpitaux, est un bon indicateur pour suivre l’épidémie de coronavirus. Car tout l’enjeu de cette crise, c’est bien d’éviter une saturation dans les services de soins de santé.

Si on regarde l’ensemble du pays, la situation n’est pas encore critique. Mais des points de tension commencent à émerger, a confirmé Emmanuel André ce mardi. "Certaines zones font face à des situations très difficiles", a déclaré le porte-parole interfédéral.

Bruxelles, le Limbourg et le Hainaut sont en ce moment en tension. "Des mesures sont prises pour accompagner ces provinces."

Nous pensons que nous allons pouvoir faire face

On note malgré tout "un certain nombre de signes encourageants", selon Emmanuel André. L’intensité de l’épidémie ralentit. Mais ralentissement ne veut pas dire baisse. "Tous les jours, un certain nombre important de patients rentrent en unité de soins intensifs. Inévitablement, ce nombre va continuer à augmenter dans les prochains jours. Nous allons arriver à un point qui se rapproche de la saturation de nos hôpitaux."

Dans ce contexte, le médecin affirme : "Nous pensons que nous allons pouvoir faire face à ce nombre important. Tout le système a été préparé pour le faire et on continue à travailler activement." Il n’empêche, "au moment où on se rapproche du pic, le travail sera très intense."