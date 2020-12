Commerces, rassemblements, écoles : quelles mesures jouent le plus grand rôle dans le contrôle de l’épidémie ?

Alors qu’ un comité de concertation se penchera ce vendredi 18 décembre sur la question , et que l’on se demande quelles mesures pourraient faire repartir les tendances vers le bas, une étude internationale vient d’être publiée dans Science, qui confirme assez largement les conclusions d’ une autre étude parue il y a quelques semaines dans The Lancet.

Comme les mesures sont souvent imbriquées les unes dans les autres, les auteurs se sont livrés à de vastes comparaisons entre les pays pour tenter d’isoler les effets des mesures particulières, en comparant les taux de reproduction de l’épidémie dans les pays qui avaient pris ou non la mesure visée.

Leurs conclusions se lisent notamment sous la forme d’un graphique sous forme de curseur : plus la mesure peut jouer un rôle dans la réduction ou l’augmentation des transmissions selon qu’elle est d’application ou pas, plus le curseur est placé loin dans le graphique.

Il apparaît que la mesure la plus efficace est celle d’interdire les rassemblements de plus de 10 personnes, suivie immédiatement de la fermeture complète des écoles. A l’inverse, un confinement strict (limitation des déplacements) ne permet pas de réduire significativement plus les transmissions si toutes les autres mesures ont déjà été prises (fermetures commerces, interdictions des rassemblements, fermetures des écoles,…)