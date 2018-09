Commerce: ces centres-villes qui ont la cote en Wallonie

Au final, chacune des villes a reçu une note. Six centres-villes sortent du lot. Liège (87,4 %), Namur (83,66 %), Waterloo (74,36 %), Louvain-la-Neuve (72,45 %), Charleroi (69,83 %) et Wavre (67,51 %). "Ces villes peuvent se targuer en 2018 de jouir d'une attractivité régionale élevée voire très élevée".

L'association du Management de centre-ville (AMCV) a rendu son bulletin. Six centres-villes font figure de bons élèves. Liège reçoit la meilleure note, pour son attractivité commerciale. Et pour la première fois en vingt ans, le nombre de cellules vides est en baisse quasiment partout.

Namur, numéro 2 du classement de l'AMCV, totalise encore 16% de cellules vides. C'est beaucoup, mais cela s'arrange. "Les incertitudes planant sur plusieurs grands projets ont causé du tort ces dernières années", explique Jean Luc Calonger. "Les investisseurs qui nous contactaient n'évoquaient plus Namur dans leurs projets. Maintenant cela revient. Comme si les gens se disaient, qu'importe ce qui se prépare, nous, on avance, on continue à travailler".

A Charleroi, on peut très clairement parler d'un "effet Rive Gauche". Malgré un taux de 24,1 % de cellules vides, "Charleroi s'est repositionnée comme cœur de ville et comme entité commerciale même s'il y a des efforts à faire sur les espaces publics," insiste le président de l'AMCV. "Des gens qui habitent les communes environnantes reviennent désormais à Charleroi, et pas nécessairement pour Rive Gauche. Ils fréquentent d'autres commerces, mais osent venir en ville car le quartier ville basse n'est plus un coupe-gorge. Attention, à Charleroi le travail reste colossal, et des rues comme la rue de la Montagne ne sont désormais plus des rues commerçantes".

Mons en milieu de peloton

"Depuis 2004, le nombre de cellules vides n'avait pas cessé d'augmenter à Mons", analyse Jean-Luc Calonger. "Ca baisse enfin. C'est dû à une volonté stratégique, d'accueillir un maximum de commerces de niche, de qualité, d'ouvrir des pop-up stores". Des fonds ont été injectés, fonds Feder, fonds de la Région wallonne, pour développer certaines rues. "Cela n'a pas encore réellement de répercussions sur le nombre de piétons, la fréquentation. Mais les signaux sont plus positifs. ". Primark aura-t-il un effet comparable à Rive Gauche? "Question difficile", répond le spécialiste du commerce. Il faudra veiller, selon lui, à ne pas trop mélanger le commerce "grand public" et les magasins de niche, plus hauts de gamme.

L'incertitude plombe les investissements

Plusieurs villes wallonnes font les frais d'une trop grande incertitude quant au devenir de plusieurs projets phare. "C'est le cas à Verviers. On hésite. Fera, fera pas...Un projet est présenté, recalé, il revient...On hésite. C'est très mauvais pour le commerce et les investissements. Il faut choisir, décider! Surtout que le centre-commercial Crescend'eau, tout proche, fonctionne très très bien..." A Verviers près d'une cellule sur trois est vide. "Cela ne va pas dans le bon sens". Même constat dans d'autres villes de plus petite taille, comme Auvelais, Châtelet, bien plus loin encore dans le classement de l'AMCV.